В Україні планують "зрізати" розмір субсидії пенсіонерам: що відомо

Як кажуть в ПФУ, після індексації пенсій, проведеної з початку нинішнього року, середній розмір пенсійних виплат зараз становить 4 431 грн.

https://glavred.net/economics/v-ukraine-planiruyut-srezat-razmer-subsidii-pensioneram-chto-izvestno-10479616.html Посилання скопійоване

Є інформація, що особливо зменшення субсидії торкнеться пенсіонерів. / Колаж фото УНІАН

Субсидію в Україні може отримувати цілий ряд категорій українців, проте розмір цих виплат громадянам можуть знизити.

Особливо зменшення субсидії торкнеться пенсіонерів. Адже справа в тому, що помітно зросли пенсії, йдеться в повідомленні Главку Пенсійного фонду у Вінницькій області.

Як кажуть чиновники, такий стан речей означає, що після збільшення доходів субсидіантів-пенсіонерів, допомога на оплату житлово-комунальних послуг їм буде нараховуватися в меншому розмірі.

відео дня

За словами начальниці ГУ Пенсійного фонду у Вінницькій області Олени Корчак, допомога у вигляді субсидій розраховується індивідуально для кожного споживача, а її фінальний розмір залежить від витрат, які використовує домогосподарство, і доходів, які мають його члени.

До слова, підвищення виплат у березні 2023 року отримали близько 93% пенсіонерів. Після індексації пенсій, проведеної з початку нинішнього року, середній розмір пенсійних виплат зараз становить 4 431 грн.

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

Вас можуть зацікавити такі новини: