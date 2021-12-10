Вже в п'ять разів дорожче, ніж рік тому: в Україні рекордно накрутили ціни на капусту

Ініціюють підвищення цін на капусту експортно-орієнтовані компанії, які почали закуповувати цей овоч для подальшого перепродажу в Білорусь.
В Україні подорожчала білокачанна капуста. Зараз ціни на капусту вже в середньому в 5 разів вище, ніж у грудні минулого року.
Більшість українських виробників продають білокачанну капусту по 7-10 грн/кг, що в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня, передає EastFruit.
За словами ключових гравців ринку, ініціюють підвищення цін на капусту в Україні в основному експортно-орієнтовані компанії, які почали закуповувати цей овоч для подальшого перепродажу в Білорусь. При цьому, велика частина продукції згодом реалізується на російському ринку.
"Згідно з даними щоденного моніторингу проекту, багато великих господарств продовжують відмовлятися від активної реалізації якісної капусти в надії продати продукцію на вигідніших умовах. При цьому, попит в даному сегменті поступово зростає. Це дає можливість іншим виробникам підвищувати відпускні ціни", - йдеться у повідомленні.
При цьому більшість ключових гравців ринку не виключає, що зростання цін на капусту збережеться і наступного тижня, якщо великі господарства як і раніше відмовлятимуться від продажів цього овоча.
Як повідомляв Главред, в Україні дуже сильно подешевшали яблука. Так, у столиці України кілограм яблук можна було купити в середньому за ціною $ 0,36 доларів США за кг – на 19% дешевше, ніж у Дніпрі, на третину дешевше, ніж у Кишиневі та вдвічі дешевше, ніж у Тбілісі.
При цьому в Україні різко злетіли ціни на цибулю - побито рекордний максимум.
Також ціна на сало побила всі рекорди. Тепер воно коштує дорожче добірної свинини. Тримати худобу не вигідно і важко, свиноферм в аграрній країні не так багато. Причому спеціалізуються вони на інших породах свиней.
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