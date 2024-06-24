Субсидія на ЖКГ 'одним кліком': як оформити заявку на отримання грошей

В Україні діє проєкт, що спрощує отримання субсидії на ЖКГ і дає змогу подати спрощену заяву через портал електронних послуг ПФУ.

https://glavred.net/economics/subsidiya-na-zhkh-odnim-klikom-kak-oformit-zayavku-na-poluchenie-deneg-10575443.html Посилання скопійоване

Як легко оформити субсидії в електронному вигляді? / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні діє експериментальний проєкт, що спрощує отримання житлової субсидії, даючи змогу подати спрощену заяву "в один клік" через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або через застосунок "Дія". Про це повідомляє у відомстві.

13 червня минулого року Кабмін ухвалив постанову № 601 "Про реалізацію експериментального проекту з удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

Згідно з документацією цього експериментального проєкту, для призначення житлової субсидії людина подає лише спрощену заяву "в один клік". Цю дію можна зробити в електронній формі через веб-портал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок ПФУ або через "Дію".

відео дня

Як подати заяву на субсидії онлайн

Потрібно зробити таке:

потрібно зайти на веб-портал електронних послуг ПФУ та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису;

в особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі "Комунікації з ПФУ" потрібно обирати опцію "Заява на житлову субсидію або пільгу";

у наступному полі потрібно обрати опцію "Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом";

заповнити онлайн-форму заяви: зазначити загальну інформацію про особу, яка подає заяву (у т.ч. паспортні та адресні дані), вказати реквізити банківського рахунку (у форматі ІВАN), додати інформацію про членів домогосподарства;

перед остаточним формуванням заяви та надсиланням її до ПФУ за допомогою опції "Додати файл", за бажанням та за наявності, можна додати скановані копії документів, що можуть визначати право на призначення субсидії (наприклад, у разі оформлення житлової субсидії за фактичним місцем проживання - копію договору оренди, довідку ВПО);

потім потрібно дати згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку, зазначити спосіб, у який ви маєте бути проінформовані про ухвалене рішення, і натиснути кнопку "Сформувати заяву";

потрібно перевірити дані сформованої заяви та надіслати до ПФУ, натиснувши кнопку "Підписати та надіслати до ПФУ".

Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи з їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, 2024 року в Україні збільшили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років - тепер необхідно мати страховий стаж у 31 рік. Раніше цей показник становив 30 років.

Також щорічна індексація пенсій призвела до збільшення виплат для військових пенсіонерів, включно з тими, які отримують пенсію по інвалідності. Мінімальні виплати для них зросли на 600-700 гривень, залежно від групи інвалідності та звання.

Крім цього, з 1 квітня частину пенсійних виплат було призупинено. Аби уникнути призупинення, пенсіонери мали пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року у відділення "Ощадбанку" або в Пенсійному фонді України, або через відеоідентифікацію.

Вас може зацікавити таке:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред