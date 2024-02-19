Як легально платити за світло помітно менше: простий, але хитрий трюк

Українці можуть понад 260 грн - причому без будь-яких порушень. Як пише портал "Обозрєватель" із посиланням на експертів, для цього потрібно встановити двотарифний лічильник "день-ніч" - і за спожиту вночі електрику потрібно буде платити вдвічі менше.
Як лічильник допомагає економити світло
Двотарифні лічильники запрограмовані на два режими обліку - залежно від часу доби. Наприклад:
- ніч у плані обліку електрики триває з 23:00 до 07:00 і оплачується за тарифом удвічі нижчим за звичайний;
- вдень вартість електроенергії залишається на звичайному рівні.
- нині в Україні діє тариф 2,64 грн/кВт-год, тож відповідно, нічний тариф (з 23 ночі до 07.00) становить 1,32 грн/кВт*год.
Як встановити двозонний лічильник:
- Подати заяву про зміну тарифу. Знадобиться паспорт, ідентифікаційний код і договір на постачання електроенергії.
- Оплатити послугу зі встановлення нового лічильника й отримати список сертифікованих моделей.
- Придбати прилад обліку самостійно або у постачальника електрики.
- Провести процедуру параметризації нового пристрою у постачальника електроенергії.
- Викликати майстра від електромережі для заміни лічильника, він розпломбує старий лічильник, встановить і опломбує новий. І після завершення робіт обов'язково вимагайте акт.
Підвищення комунальних тарифів в Україні
Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.
За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло - брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.
Крім того, влада України заявила про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ).
"Ми твердо віддані реалізації своєчасної та амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.
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