Як і де правильно обмінювати пошкоджені долари і євро під час війни - поради експертів

Багато українців змушені після 24 лютого діставати валюту, відкладену на чорний день і йти її міняти - але не завжди купюри можуть лежати роками в цілості.
Повномасштабна агресія Росії проти України дуже сильно вдарила по доходах безлічі українців. І люди багато в чому були змушені діставати свої накопичення ‒ як правило, валютні. Але часто буває, що частина банкнот "зіпсувалася" – тобто на них з'явилися плями або цвіль. І досить часто, якщо купюри - іноземні, то в багатьох банках і обмінних пунктах відмовляються їх обмінювати. Портал "Сьогодні" опитав експертів і ті розповіли, що можна зробити з пошкодженими купюрами.
"Ситуація з обміном старих і пошкоджених купюр в Україні не безнадійна. По-перше, є банки, які за законом зобов'язані прийняти пошкоджені менш ніж на 45% купюри. По-друге, можна знайти контакти людей, хто літає в Америку, і попросити їх здати ваші старі купюри там, а вам дати нову, по поверненню, щоб її прийняли в будь-якому банку України. По-третє, можна спробувати здати пошкоджені купюри у "мінял" біля ринків. Практика така, що" міняйли" часом приймали неякісні купюри", – говорить аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.
Як говорить експерт, Нацбанк України з 2019 року зобов'язав приймати старі та пошкоджені гривневі купюри три комерційні банки України, в тому числі і Ощадбанк.
"Банкноти, забруднені хімікатами, порвані, з написами, з брудом, з печатками або штампами і з іншими ушкодженнями. Щоб купюра підлягала обміну в цілості має зберегтися не менше 55% її площі і обидва серійні номери", - сказав Орыщак.
Офіційно НБУ коментує ситуацію, що банкам, небанківським установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.
читайте такожУкраїнцям дозволили продавати валюту: який курс долара
Нагадаємо, деякий час тому Олександр Паращій, який стоїть на чолі відділу аналітиків фінансової компанії Concorde Capital, зробив попередження для українців - мовляв, курс валют в Україні може дійти до позначки 40 грн за долар.
Потім голова відділу аналітики іншої компанії, Forex Club, Андрій Шевчишин стверджував - дуже різке підвищення Нацбанком України облікової ставки з показника в 10% до показника в 25% орієнтує клієнтів на те, що справжній курс національної валюти незабаром підскочить до 45 гривень за долар.
"Новий курс валюти буде прощупуватися, можливо, в найближчі п'ять-шість місяців, це точно буде траєкторія зростання. Моя думка, що це буде ближче до $40 грн/$1", - підсумував експерт.
Інші новини:
- Стало відомо, яким буде курс долара після Різдва
- Гривня нарешті "притиснула" долар, і це надовго: яким буде курс навесні
- Долар по 45, а євро майже 50 грн: яким буде курс валют після війни з Росією