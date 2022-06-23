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Як і де правильно обмінювати пошкоджені долари і євро під час війни - поради експертів

23 червня 2022, 21:09

Багато українців змушені після 24 лютого діставати валюту, відкладену на чорний день і йти її міняти - але не завжди купюри можуть лежати роками в цілості.

Євро, долар
Як і де правильно обмінювати пошкоджені долари та євро під час війни / колаж Фото УНІАН

Повномасштабна агресія Росії проти України дуже сильно вдарила по доходах безлічі українців. І люди багато в чому були змушені діставати свої накопичення ‒ як правило, валютні. Але часто буває, що частина банкнот "зіпсувалася" – тобто на них з'явилися плями або цвіль. І досить часто, якщо купюри - іноземні, то в багатьох банках і обмінних пунктах відмовляються їх обмінювати. Портал "Сьогодні" опитав експертів і ті розповіли, що можна зробити з пошкодженими купюрами.

"Ситуація з обміном старих і пошкоджених купюр в Україні не безнадійна. По-перше, є банки, які за законом зобов'язані прийняти пошкоджені менш ніж на 45% купюри. По-друге, можна знайти контакти людей, хто літає в Америку, і попросити їх здати ваші старі купюри там, а вам дати нову, по поверненню, щоб її прийняли в будь-якому банку України. По-третє, можна спробувати здати пошкоджені купюри у "мінял" біля ринків. Практика така, що" міняйли" часом приймали неякісні купюри", – говорить аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

Як говорить експерт, Нацбанк України з 2019 року зобов'язав приймати старі та пошкоджені гривневі купюри три комерційні банки України, в тому числі і Ощадбанк.

"Банкноти, забруднені хімікатами, порвані, з написами, з брудом, з печатками або штампами і з іншими ушкодженнями. Щоб купюра підлягала обміну в цілості має зберегтися не менше 55% її площі і обидва серійні номери", - сказав Орыщак.

Офіційно НБУ коментує ситуацію, що банкам, небанківським установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.

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Нагадаємо, деякий час тому Олександр Паращій, який стоїть на чолі відділу аналітиків фінансової компанії Concorde Capital, зробив попередження для українців - мовляв, курс валют в Україні може дійти до позначки 40 грн за долар.

Потім голова відділу аналітики іншої компанії, Forex Club, Андрій Шевчишин стверджував - дуже різке підвищення Нацбанком України облікової ставки з показника в 10% до показника в 25% орієнтує клієнтів на те, що справжній курс національної валюти незабаром підскочить до 45 гривень за долар.

"Новий курс валюти буде прощупуватися, можливо, в найближчі п'ять-шість місяців, це точно буде траєкторія зростання. Моя думка, що це буде ближче до $40 грн/$1", - підсумував експерт.

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Автор: Єгор Бунін
валюта курс долара новини України
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