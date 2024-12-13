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Долар почав різко "падати": яким буде курс валют найближчими днями

Ангеліна Підвисоцька
13 грудня 2024, 23:14
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Нацбанк почав знижувати курс долара після того, як він досяг свого історичного максимуму.
курс валлют
Курс валют в Україні на 16 грудня / Колаж: Главред, фото: pixabay, pexels

В Україні почав "падати" курс долара. Він дешевшає вже другий день поспіль. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Нацбанк почав знижувати курс долара до гривні відразу після того, як він досяг історичного максимуму.

Курс долара

Станом на 16 грудня 2024 року офіційний курс долара встановлено на рівні 41,6070 грн, що на 0,0518 грн менше за попередній.

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Офіційний курс євро становитиме 43,7373 грн (+0,0331 грн).

курс валют
Курс валют в Україні на 16 грудня / фото: НБУ

Водночас на міжбанку долар зріс на 7 коп. до 41,69-41,72 грн/дол. (купівля-продаж відповідно).

На готівковому ринку курс долара впав до 41,80 грн (-10 коп.).

Курс долара в Україні - новини за темою

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) оголосив про зниження курсу долара до гривні. Згідно з даними на офіційному сайті регулятора, курс долара на 9 грудня 2024 року встановлено на рівні 41,4446 гривні за 1 долар, що на -0,1529 грн менше, порівняно з попереднім днем.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомляв, що курс валют в Україні буде і далі коливатися в Україні. На початку грудня динаміка валютного ринку, як і в листопаді, визначатиметься стратегією регулятора, спрямованою на мінімізацію впливу інфляції на валютні курси.

Як писав Главред із посиланням на банкіра, в останній місяць 2024 року курс долара в Україні зросте. Однак, курс валют може бути меншим, ніж прогнозувалося.

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