В Україні впали ціни на черешню: скільки вона тепер коштує

Коротко:
- В Україні подешевшала черешня
- Черешня стала різко дешевшою на 50 грн за кілограм
Сезон черешні в Україні вже почався, але ознаменувався невдачею. Її продають досить дорого. Утім, за останні два дні ціна за 1 кілограм черешні різко знизилася з 200 до 150 гривень.
Як повідомляє Agronews, дані моніторингу львівського оптового ринку Шувар показали, що ціни на черешню по країні швидко знижуються.
Приміром, за останні два дні ціна на ягоду, в середньому, знизилася з 200 до 150 грн за 1 кг.
Утім, навіть попри падіння цін, ціни на черешню - найвищі за останні 10 років. Минулого року черешня 27 травня коштувала 135 грн/кг, 2020-го - 60 грн/кг, 2019-го - 35 грн/кг, а 2016-го - 25 грн/кг.
Що цікаво, тиждень тому черешня була тільки імпортною і продавалася за зовсім космічною ціною - 1200-1500 грн за один кілограм.
Що з цінами на овочі - новини:
Як повідомляв Главред, борщовий набір продовжує дорожчати. Гендиректор Української аграрної конфедерації Павло Коваль розповів, що залишається високою ціна на картоплю. У середньому, це 30-35 грн за кілограм.
Крім того, удвічі подорожчав сезонний овоч. Зокрема, ціна на молоду картоплю становить від 69,90 до 93 грн за кг. У квітні кілограм такої картоплі можна було купити за 42,60 грн.
Водночас подешевшала білокачанна капуста. Причини - надлишок капусти та слабкі темпи продажу. Кілограм капусти можна купити за 24-32 гривні. Це на 20% дешевше, ніж минулого тижня.
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Чим корисна черешня?
У ягоді багато вітаміну В і клітковини, які нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту, покращують метаболізм і допомагають впоратися із закрепами. Рослинні антиоксиданти в черешні сприяють легкому перетравленню жирної їжі. Тому вона якнайкраще підходить на десерт після ситного обіду.
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