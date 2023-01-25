glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Потрапити в щось символічне": експерт пояснив важливість ударів по резиденціях Путіна

25 січня 2023, 11:47
Володимиру Путіну не так важливий Донбас, йому, перш за все, потрібен Крим, вважає Віктор Небоженко.
Володимир Путін
Володимир Путін / сайт Кремля

Ймовірні удари по об'єктах в РФ і зокрема в Москві, дуже сильно позначаться на кремлівському режимі, заявив політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

"Дуже сильно відіб'ється. Політології відомі два типи суспільного договору. Перший - коли влада говорить населенню: "Ви не лізете в політику, а ми забезпечимо ваш добробут". Двадцять років Путін діяв саме так, але зараз, коли почалася мобілізація, не війна і не "СВО", він порушив цей договір. Такий же договір в 1990 році порушила радянська влада, в результаті чого люди "пішли в політику", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав, що другим типом договору в Росії керувалися за часів Сталіна: "Ми створюємо вам безпеку, натомість ви не втручаєтеся в політику".

"І якщо хоча б одна українська ракета дістане до Москви, це означатиме, що Путін не може виконати договір про безпеку середнього класу, еліти. Саме тому Путін вже четвертий місяць говорить про Кримський міст, адже це – символ відбирання державної власності в однієї країни і її передача іншій. Адже Путіну не так важливий Донбас, йому, перш за все, потрібен Крим", — говорить політолог.

Він також упевнений в тому, що якщо українські засоби ураження зачеплять одну з резиденцій Путіна, то в Росії відразу почнуть говорити, що Путін ховається, а населення і еліта прийдуть до висновку, що їх теж не можуть захистити.

"Ось чому Україні так важливо потрапити в щось символічне і хворобливе для російської військової свідомості", - додав Небоженко.

Раніше Небоженко заявив: у Москві встановили ряд комплексів протиповітряної оборони на дахах відомчих будівель, зокрема, на приміщенні російського Міноборони. На це є дві причини. По-перше, Російські воєначальники перестраховуються, щоб у разі чого не нести відповідальності.

Друга причина, чому в Москві встановлюють ППО – спроба мілітаризувати російську столицю в очікуванні акцій протесту і повстання.

Читайте більше:

Володимир Путін Віктор Небоженко війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:04

Скандал з Міноборони: звільнено директора департаменту закупівель Хмельницького

12:50

Німеччина офіційно оголосила, що дасть Україні 14 танків Leopard 2Відео

12:34

"Почнеться революція після програшу у війні": експерт назвала регіон, з якого РФ почне розпадатисяВідео

12:32

Підрозділи 19 різних бригад отримали буржуйки від Олега Крота та "Фундація Течія"

12:28

Федоров заявив, що 2023 рік буде новою ерою розвитку "Дії" реклама

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:22

Наймодніші джинси 2023: 4 моделі приголомшливої краси, без яких весну буде важко уявити

12:00

Масляна в Україні 2023: що не можна робити і що потрібно зробити обов'язково в цей деньВідео

11:50

Зеленський ввів санкції проти Новинського, намісника Києво-Печерської лаври і ще 8 церковниківВідео

11:47

"Потрапити в щось символічне": експерт пояснив важливість ударів по резиденціях ПутінаВідео

Реклама
11:12

"Знаю, звучить дивно": генсек НАТО  заявив, що шлях до миру лежить через постачання зброї УкраїніВідео

11:02

"Той самий хлопець, коли нам було по 17 років": Зеленська зворушливо привітала чоловіка із 45-річчям

10:57

"Нам дали більше зброї, ніж ми просили": Світан розповів, коли ЗСУ дійдуть до Азовського моряВідео

10:55

Бої спалахнуть з новою силою: британський розвідник назвав три головні напрямкиВідео

10:37

"Не дай Бог, прорветься український літак": є 2 причини встановлення ППО на дахах в Москві – політологВідео

10:33

Україні варто бомбити дронами Кремль, щоб "опускати" Росію - НебоженкоВідео

10:33

Відштовхують і набридають: шкідливі звички всіх знаків зодіакуВідео

10:26

Пресняков замість Меладзе: грузинському артисту масово скасовують концертиВідео

10:20

"Кричуща провокація" : у РФ б'ються в істериці через передачу танків Abrams УкраїніВідео

10:00

Розвідка буде з дронами: Parimatch придбав нову партію БПЛА "Небесна кара" для ЗСУ

09:57

Принесе в будинок прибуток і щастя: якого кольору повинен бути килимок біля вхідних дверей

Реклама
09:51

Чотирьох окупантів "поклали" одного за іншим: вражаючі виняткові дри роботи снайперів ЗСУВідео

09:44

"РФ виведе війська і заявить, що Україна окупувала її території": експерт спрогнозував кроки ПутінаВідео

09:36

"Я впала з самоскида, гальмувала головою": Корольова з новою зачіскою стала посміховиськом в МережіВідео

09:13

Сурогатна мати народила дитину для Періс Хілтон і її чоловікаВідео

09:00

Кремль готується до перевороту, генерали шукають собі виправдання: Віктор Небоженко - про ППО в Москві

08:59

Винищувачі F-16 для України: Кулеба натякнув на підготовку постачанняВідео

08:55

Тетянин день: традиції, чудова історія і заборони свята

08:52

"Доїв" стареньку матір і "йшов на Київ і Ригу": ЗСУ зажмурили 53-річного окупанта

08:43

Поточні корупційні скандали є дуже кориснимиПогляд

08:29

Під Бахмутом загинув переможець Кубка світу з ММАФотоВідео

08:27

Вилазка в тил РФ: спецзагін ГУР біля Нової Каховки підірвав командний пункт разом з окупантамиФотоВідео

08:20

З Днем Тетяни: теплі, сердечні вітання і листівки для найкрасивішихФото

08:05

Нейтральна Швейцарія може дозволити реекспорт своєї зброї в Україну

07:48

Україна отримає десятки Abrams: нові подробиці танкової угодиВідео

07:47

США заради України збільшать у 6 разів виробництво артилерійських снарядів – NYTВідео

07:22

Жодних хвиль мобілізації немає: у ЗСУ розповіли, кого зараз забирають на службу в першу чергу

06:44

Поразка РФ і звільнення України: в ISW розповіли, як західні танки змінять хід війни

06:22

Чому нам так потрібен танк Leopard 2Погляд

05:30

Смачний борщ з насиченим червоним кольором: як правильно додавати оцет в стравуВідео

05:00

Гороскоп на сьогодні 25 січня 2023: Овнам - важливі рішення, а Скорпіонам - нові знайомства

Реклама
04:50

Що додати у воду, щоб пельмені не розвалювалися: хитрість, про яку складно здогадатися

03:52

Вріжуть люті морози до - 24°: українцям дали крижаний прогноз і назвали датиВідео

03:20

Так ще не готували: неможливо смачні і хрусткі деруни з 2 інгредієнтів в духовці - рецептВідео

03:15

Жданов розповів, як БМП Bradley допоможуть українським бійцямВідео

02:45

Рената Литвинова похвалилася фото топлес

02:10

Навіщо класти туалетний папір у шафу: унікальний секрет від досвідчених господинь

01:23

Коріння орхідеї вилізло з горщика: чому так відбувається і що робитиВідео

00:51

Чому 25 січня не можна плакати і як в день Тетяни залучити удачу: прикмети і заборониВідео

00:34

РФ готується до нового наступу: окупанти атакують Бахмут і Вугледар - ЗеленськийВідео

00:23

"Питання не десятків, а сотень одиниць": Подоляк розповів подробиці про передачу танків УкраїніВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти