"Потрапити в щось символічне": експерт пояснив важливість ударів по резиденціях Путіна

Володимиру Путіну не так важливий Донбас, йому, перш за все, потрібен Крим, вважає Віктор Небоженко.

Володимир Путін / сайт Кремля

Ймовірні удари по об'єктах в РФ і зокрема в Москві, дуже сильно позначаться на кремлівському режимі, заявив політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

"Дуже сильно відіб'ється. Політології відомі два типи суспільного договору. Перший - коли влада говорить населенню: "Ви не лізете в політику, а ми забезпечимо ваш добробут". Двадцять років Путін діяв саме так, але зараз, коли почалася мобілізація, не війна і не "СВО", він порушив цей договір. Такий же договір в 1990 році порушила радянська влада, в результаті чого люди "пішли в політику", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав, що другим типом договору в Росії керувалися за часів Сталіна: "Ми створюємо вам безпеку, натомість ви не втручаєтеся в політику".

"І якщо хоча б одна українська ракета дістане до Москви, це означатиме, що Путін не може виконати договір про безпеку середнього класу, еліти. Саме тому Путін вже четвертий місяць говорить про Кримський міст, адже це – символ відбирання державної власності в однієї країни і її передача іншій. Адже Путіну не так важливий Донбас, йому, перш за все, потрібен Крим", — говорить політолог.

Він також упевнений в тому, що якщо українські засоби ураження зачеплять одну з резиденцій Путіна, то в Росії відразу почнуть говорити, що Путін ховається, а населення і еліта прийдуть до висновку, що їх теж не можуть захистити.

"Ось чому Україні так важливо потрапити в щось символічне і хворобливе для російської військової свідомості", - додав Небоженко.

Раніше Небоженко заявив: у Москві встановили ряд комплексів протиповітряної оборони на дахах відомчих будівель, зокрема, на приміщенні російського Міноборони. На це є дві причини. По-перше, Російські воєначальники перестраховуються, щоб у разі чого не нести відповідальності.

Друга причина, чому в Москві встановлюють ППО – спроба мілітаризувати російську столицю в очікуванні акцій протесту і повстання.

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