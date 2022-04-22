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У США побачили ознаки підтримки збройних сил Росії з боку Китаю

22 квітня 2022, 00:52

Китайські корпорації і банки в основному обережні і не допускають прямого обходу санкцій з боку Заходу щодо РФ.

США, Китай
США бачать ознаки підтримки Збройних сил Росії з боку Китаю / Фото Reuters

США бачать ознаки надання Народно-визвольною армією Китаю (НВАК) підтримки Збройним силам Росії.

"Китайські корпорації і банки в основному обережні і не допускають прямого обходу санкцій з боку Заходу щодо РФ. Однак є викликають тривогу свідчення того, що НВАК надає підтримку російським збройним силам через низку прямих і непрямих каналів", - зазначив заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Даліп Сінгх на онлайн-семінарі.

Він також додав, що взаємини Росії і Китаю насправді мають кордони, і США повинні цим скористатися, щоб знайти свої шляхи співпраці з Пекіном.

Як повідомляв Главред, за добу країна-агресор РФ перекинула в Україну чотири батальйонні тактичні груп( БТГ), три з яких пішли на Донбас. Про це повідомив CNN Високопоставлений чиновник американського оборонного відомства в середу, 20 квітня.

За його словами, за останній тиждень російські сили додали 17 БТГ. Всього, за оцінками США, Зараз на території Української держави знаходяться 82 БТГ.

Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти почали наступ на Донбасі, але заходить путінська армія тільки в порожні міста - там немає людей. Згодом їх накриває артилерія ЗСУ.

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