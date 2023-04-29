Мама дівчинки зараз перебуває в Україні і розшукує свою дитину.

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У Росії збираються судити викрадену 14-річну українку-омбудсмен / УНІАН

У Росії збираються судити викрадену окупантами українську дитину, розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.

14-річну дівчинку не хочуть повертати в Україну, поки не розглянуть справу проти неї в суді, повідомив він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Її забрали абсолютно свідомо росіяни, і свідомо її тримають фактично в полоні. Тому що коли ми почали займатися питанням її повернення додому, то Росія нібито відкрила там кримінальне провадження проти неї. Її почали оглядати медики без дозволу на те батьків, не допускають до неї інших українських дітей", – розповів омбудсмен.

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Він додав, що мама дівчинки зараз в Україні і розшукує свою дитину. І росіяни, знаючи це, навмисно придумали цю судову справу тільки для того, щоб не віддавати неповнолітню її рідним.

"Щоб це не був прикладом того, що все ж ми можемо забирати українських дітей...Чекайте, чим це все закінчиться", – зазначив Лубинець.

Нагадавши, російські окупанти в Херсонській області масово затримують і б'ють чоловіків різного віку. Їх тримають в ямах і сильно б'ють. Також у деяких населених пунктах окупанти вивозять та грабують майно громад та людей.

Також повідомлялося, що російські окупанти шантажують українських військових, викрадаючи їхніх дітей та інших родичів. Російські військові вимагають, щоб українські захисники приїхали на окуповані території в обмін на безпеку рідних. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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