Шокував навіть Скабєєву: депутат Держдуми запропонував викрадати західних політиків

Морозов здивував навіть Скабєєву неадекватною пропозицією / скріншот

Депутат Держдуми РФ Олег Морозов озвучив неадекватну пропозицію щодо західних політиків, які на знак солідарності відвідують Україну. На його переконання, офіційних осіб доогою до Києва треба брати в полон і везти до Москви.

"На якомусь етапі в дуже недалекому майбутньому поїде якийсь військовий міністр натовської країни поспілкуватися із Зеленським поїздом до Києва - і не доїде. А прокинеться десь у Москві", - сказав Морозов в ефірі пропагандистської програми 60 хвилин.

Його ініціатива шокувала і розсмішила навіть російських пропагандистів, які, як відомо, теж не відрізняються адекватністю.

Ольга Скабєєва уточнила, чи має він на увазі викрадення західних політиків. На її запитання "Вкрадемо?" Морозов відповів ствердно.

Депутат Держдуми вважає, що лише таким способом західних чиновників і політиків можуть судити в Москві та визнати відповідальними за постачання зброї в Україну.

Скабєєва зазначила, що якраз нещодавно до Києва приїжджали керівники оборонних відомств Великої Британії та США - Бен Уоллес і Ллойд Остін.

Як повідомляв Главред, російський пропагандист Володимир Соловйов почав погрожувати США ядерною зброєю у разі передачі Україні систем залпового вогню.

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