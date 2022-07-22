Українського журналіста Дмитра Гордона "заарештували" у Москві

Дмитро Гордон / УНІАН

22 липня суд у Москві заочно заарештував українського журналіста Дмитра Гордона. Як повідомляють ЗМІ, раніше журналіст був оголошений в розшук в Росії.

Українського журналіста звинувачують у нібито "поширенні фейків про російську армію, організації діяльності екстремістської організації та публічних закликах до розв'язування агресивної війни".

"Басманним районним судом міста Москви задоволено клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо Гордона Дмитра (...) строком на 2 місяці, обчислюючи термін з моменту екстрадиції на територію РФ, або з моменту його затримання на території РФ", - повідомляє Інтерфакс.

Дмитро Гордон в РФ

Нагадаємо, 19 липня МВС Росії оголосило Гордона в розшук. Пізніше стало відомо, що журналіста нібито розшукують через кримінальну справу за низкою статей, порушену в його відношенні раніше.

Сам Дмитро Гордон відреагував на рішення російських силовиків оголосити його в розшук.

"Ах так, забув вам розповісти. МВС Росії оголосило мене в розшук. Солі ще на хвіст нехай насиплють. Слава Україні!",- написав він у себе в Telegram-каналі.

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