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Піде з життя або передасть владу: прогноз останнього терміну Путіна в Кремлі

Олексій Тесля
8 травня 2025, 02:30
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Олександр Морозов не виключає, що потрібно готуватися до того, що Володимир Путін піде на наступну каденцію
Володимир Путін, Олександр Морозов
/ сайт Кремля, Facebook Морозов

Головне із заяв Морозова:

  • Путін залишиться при владі щонайменше до 2030 року
  • Путін піде на наступну президентську каденцію

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов прокоментував питання про те, на який термін ще може залишитися при владі диктатор РФ Володимир Путін.

"Ну, якісь екстремальні, надзвичайні причини, звичайно, можливі. Але якщо, власне кажучи, займатися політичним плануванням або питаннями вироблення політичних стратегій, то потрібно виходити з того, що Путін залишиться при владі як мінімум до 2030 року - тобто ще на шість років, до закінчення його каденції", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Експерт не виключає, що потрібно готуватися до того, що Путін піде на наступну президентську каденцію, яка вже може стати для нього проблемною за віком.

"Можливо, саме тоді він або піде з життя, або залишить посаду і буде прагнути передати владу. Але це станеться не в межах поточного терміну - треба виходити саме з цього. Просто це більш прагматичний підхід, оскільки абсолютно марно стратегічно жити в режимі очікування того, що диктатор раптово зникне. Такий розрахунок - помилковий", - додав Морозов.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Морозова:

Раніше повідомлялося про те, що Путін раптово заговорив про свого наступника і кандидатів. Російський диктатор зазначив, що може бути кілька кандидатів, "щоб у народу був вибір".

Як писав Главред, тема наступника була табуйована в російській політиці досить давно, а попередні президентські вибори (березень 2024), здавалося, поставили крапку в цьому питанні. Щоправда, в Росії склалася ситуація, за якої табу на наступника не заважало елітам фактично жити в логіці транзиту влади.

Нагадаємо, раніше Савік Шустер озвучив терміни смерті Путіна і розповів про наступників. Одразу після смерті Володимира Путіна в РФ почнеться сутичка за владу, каже Савік Шустер.

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Хто такий Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

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