Україні не потрібні винищувачі F-16: у Білому домі пояснили дивну заяву Байдена

Радник президента США вирішив прояснити ситуацію з винищувачами для України.

Джо Байден, F-16 / picryl, Офіс президента

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван уточнив коментар президента Джо Байдена про те, що Україні поки не потрібні винищувачі F-16.

В інтерв'ю на телеканалі ABC Салліван повторив, що Білий дім надає пріоритет нагальним потребам цієї війни і буде продовжувати це робити.

"На кожному етапі цієї війни президент намагався зробити так, щоб українські військові отримували те, що їм потрібно", – повідомив Салліван.

відео дня

За його словами, "те, що говорить президент, означає, що він зосереджений на цих можливостях".

"F-16 - це питання на потім", - сказав Салліван в іншому інтерв'ю на CNN, додавши:" тому президент Байден сказав, що поки він не просувається з цим".

Винищувачі F-16 для України

Представник США в ООН Лінда Томас - Грінфілд раніше заявила, що переговори між Києвом і Вашингтоном щодо постачання Україні винищувачів F-16 можуть тривати ще кілька місяців. За її словами, Штати можуть дати літаки тільки тоді, коли Україна підготує інфраструктуру для їх обслуговування.

Президент США Джо Байден сказав, що Україні на даному етапі війни з Росією не потрібні винищувачі F-16. На думку глави Білого дому, Києву зараз передають бронетехніку, яка потрібна ЗСУ для забезпечення успіхів на фронті навесні, влітку і на початку осені.

За даними CNN, президент України Володимир Зеленський формує список озброєнь, які вкрай необхідні ЗСУ. Зокрема, Києву потрібні винищувачі F-16 і ракети дальнього радіусу дії.

Вам може бути цікаво: