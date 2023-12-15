Україна отримає від Аргентини два гелікоптери Мі-171Е - Pucara Defensa

Військово-повітряні сили Аргентини передадуть Силам оборони України два цивільних гелікоптери Мі-171Е. Відповідні домовленості аргентинський уряд уклав з США.
Як пише Pucara Defensa, Україна отримає від Аргентини два вертольоти Мі-171Е, вироблені в РФ.
Передача гелікоптерів Україні зарахується як частина оплати за літак F-16 Fighting Falcon, який незабаром отримає Аргентина.
"Це було б сприйнято як невеликий, але важливий жест підтримки України після російського вторгнення", — пише видання.
Що відомо про вертольоти, які Україна отримає від Аргентини
Мі - 171Е належали ескадрильї III вертолітної групи VII авіабригади, яка дислокується в Морено в Буенос-Айрес. Вони призначалися для виконання пошуково-рятувальних робіт і місій в Антарктиці.
Гелікоптери обладнані додатковими паливними баками і завантажувальним краном, здатні працювати в складних метеорологічних умовах, долати великі відстані, мають метеорологічні радари та аварійні поплавці.
Вертоліт створений на основі радянського вертольота Мі-8 і випускається російським холдингом "Вертольоти Росії", яка входить в корпорацію "Ростех".
Одна з модифікацій цього пристрою, Мі-8АМТШ, вміщує 16 десантників або 12 поранених, може перевозити до 4 тонн вантажу.
Аргентина придбала Мі-171Е у РФ в 2011 році. Ціна не вказується, проте схожа модель Мі-8АМТШ-ВА коштувала 250 млн рублів у 2012 році. У 2021 році повітряні судна повинні були б пройти технічний огляд, але він не відбувся "через проблеми з підтримкою з боку Росії". Потім почалося російське вторгнення і огляд відклали.
Візит Зеленського до Аргентини
Президент Зеленський 10 листопада відвідав з робочим візитом Аргентину. Він поїхав до Буенос-Айреса на інавгурацію президента країни Хав'єра Мілея.
Зеленський підкреслив, що почув сигнали нового президента Аргентини щодо майбутньої підтримки України, яка бореться проти російської агресії.
"Ми це відчули. У мене було відчуття, що ви саме така людина, яка відповідає за слова, які говорить. І я подумав, що ми повинні підтримати нового президента Аргентини, сказати, що ми впевнені, що у нас може бути потужне спільне майбутнє", - сказав глава держави.
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