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Україна отримає від Аргентини два гелікоптери Мі-171Е - Pucara Defensa

Анна Ярославська
15 грудня 2023, 08:24
Передача гелікоптерів Україні зарахується як частина оплати за літак F-16 Fighting Falcon, який незабаром отримає Аргентина.
вертоліт Мі-171е, Хав'єр Мілей, Володимир Зеленський
Україна отримає від Аргентини два гелікоптери Мі-171Е, вироблені в РФ / Колаж: Главред, фото: ОП, pucara.org

Військово-повітряні сили Аргентини передадуть Силам оборони України два цивільних гелікоптери Мі-171Е. Відповідні домовленості аргентинський уряд уклав з США.

Як пише Pucara Defensa, Україна отримає від Аргентини два вертольоти Мі-171Е, вироблені в РФ.

Передача гелікоптерів Україні зарахується як частина оплати за літак F-16 Fighting Falcon, який незабаром отримає Аргентина.

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"Це було б сприйнято як невеликий, але важливий жест підтримки України після російського вторгнення", — пише видання.

Що відомо про вертольоти, які Україна отримає від Аргентини

Мі - 171Е належали ескадрильї III вертолітної групи VII авіабригади, яка дислокується в Морено в Буенос-Айрес. Вони призначалися для виконання пошуково-рятувальних робіт і місій в Антарктиці.

Гелікоптери обладнані додатковими паливними баками і завантажувальним краном, здатні працювати в складних метеорологічних умовах, долати великі відстані, мають метеорологічні радари та аварійні поплавці.

Вертоліт створений на основі радянського вертольота Мі-8 і випускається російським холдингом "Вертольоти Росії", яка входить в корпорацію "Ростех".

Одна з модифікацій цього пристрою, Мі-8АМТШ, вміщує 16 десантників або 12 поранених, може перевозити до 4 тонн вантажу.

Аргентина придбала Мі-171Е у РФ в 2011 році. Ціна не вказується, проте схожа модель Мі-8АМТШ-ВА коштувала 250 млн рублів у 2012 році. У 2021 році повітряні судна повинні були б пройти технічний огляд, але він не відбувся "через проблеми з підтримкою з боку Росії". Потім почалося російське вторгнення і огляд відклали.

Візит Зеленського до Аргентини

Президент Зеленський 10 листопада відвідав з робочим візитом Аргентину. Він поїхав до Буенос-Айреса на інавгурацію президента країни Хав'єра Мілея.

Зеленський підкреслив, що почув сигнали нового президента Аргентини щодо майбутньої підтримки України, яка бореться проти російської агресії.

"Ми це відчули. У мене було відчуття, що ви саме така людина, яка відповідає за слова, які говорить. І я подумав, що ми повинні підтримати нового президента Аргентини, сказати, що ми впевнені, що у нас може бути потужне спільне майбутнє", - сказав глава держави.

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