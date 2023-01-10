"Україна краще модернізує радянські танки Т-72": Медведєв влаштував істерику і пригрозив росіянам

Медведєв на одній з нарад заявив, що Україна почала модернізувати 100 радянських танків і заявив, що РФ повинна швидше ремонтувати техніку.

Дмитро Медведєв / УНІАН

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв влаштував істерику.

Він заявив, що "Україна краще модернізує радянські танки Т-72" і пригрозив російському військово-промисловому комплексу "відповідальністю".

Як пишуть росЗМІ, Медведєв на одній з нарад заявив, що Україна почала модернізувати 100 радянських танків і заявив, що РФ повинна швидше ремонтувати техніку, щоб відправляти її на війну проти українців.

"Звернув, наприклад, сьогодні увагу на інформацію про те, що наші противники профінансували модернізацію 100 танків Т-72, підкреслюю — не якихось там іноземних танків, а Т-72, для того щоб поставляти з радянської спадщини",-заявив Медведєв.

Він пригрозив відповідальністю за зрив державних оборонних замовлень країни-агресора.

Скандальні заяви Медведєва

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Медведєв видав у громадський простір прогноз на майбутній рік. У потоці його маячної свідомості США очікує громадянська війна, виділення Каліфорнії і Техасу в самостійні держави, створення Союзної держави Техасу і Мексики. А потім нібито саме Ілон Маск стане президентом США - але тільки в частині Штатів, закріплених після громадянської війни за республіканцями.

Раніше Дмитро Медведєв заявляв, що Росія воює не за території, а "захищає людей". За його словами, завдання РФ - "зупинити від верховного володаря Пекла".

До того Медведєв лякав жителів Землі ядерними погрозами. Він говорив, що Росія може застосувати ядерну зброю у разі "нападу" на "її території" або союзників Москви. Також він сказав, що Кремль докладе "максимум зусиль", щоб в України не з'явилося ядерної зброї.

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