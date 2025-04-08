Загроза війни США з Китаєм: прогноз відповіді Пекіна Вашингтону

Максим Розумний прокоментував питання про те, якою може бути відповідь Китаю на нові торговельні мита США.

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Макім Розумний прокоментував ситуацію з новими тарифами / колаж Главред, фото УНІАН

Важливі заяви Розумного:

Навряд чи військова відповідь буде для Китаю найбільш доречною

Війною Китай не доб'ється розширення попиту на свої товари

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний прокоментував питання про те, якою може бути відповідь Китаю на нові торгові мита США.

"Чи може в такій ситуації відбутися зіткнення США і Китаю? Економісти зазначають, що Трамп не просто охолоджує світову економіку і здійснює її аварійне гальмування, а робить це секторально і боляче б'є по товаровиробниках, а не по виробниках послуг. А економічний потенціал Китаю розвинувся здебільшого за рахунок товарного виробництва", - підкреслив він у коментарі Главреду.

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Експерт говорить про те, що якщо по цій складовій китайської могутності буде завдано сильного удару, то навряд чи військова відповідь буде для Китаю найбільш доречною.

"Швидше навпаки, тому що війна - це великі витрати. Війною Китай не доб'ється розширення попиту на свої товари, а, навпаки, попит зменшиться, оскільки тоді світова економіка витрачатиметься на військові потреби, а це явно не те, що продає Китай на сьогоднішній день", - не виключає він.

Співрозмовник не виключив, що агресивна реакція у вигляді військової активності можлива лише як рефлекс, але це явно не раціональна реакція.

"І я не думаю, що Китай діятиме таким чином. Найімовірніше, він скористається політичними, ідеологічними та культурними можливостями, які дає самоізоляція Америки в нинішній ситуації, а на економічні проблеми, які створює йому Трамп, буде відповідати, почасти дзеркально - тиском на американську економіку, маючи великі вкладення в державний борг США. І, звичайно, Китай намагатиметься компенсувати це якимись іншими бонусами, які ця ситуація йому несе. Але це не привід для того, щоб воювати проти Сполучених Штатів", - додав Розумний.

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Як повідомляв Главред, раніше Дональд Трамп зробив заяву про введення торговельних мит щодо понад 180 країн. Базове мито на імпорт усіх товарів у США - 10%. Максимальне - до 40-50%. Щодо України застосовано стандартне мито в 10%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що США не застосували тарифи проти Росії, КНДР, Білорусі та Ірану. У Білому домі пояснили, що Штати не торгують із цими країнами.

Раніше повідомлялося про те, що рішення Трампа про мита - провокація глобальної торгової війни, сказав Главреду політолог Петро Олещук. На його думку, Трамп знищує єдність Заходу, що призведе до зміни геополітичного порядку. Наступний президент Штатів уже не зможе виправити ситуацію.

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Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

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