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У Путіна вискалили зуби на США і вибухнули погрозою ескалації війни проти України

11 жовтня 2022, 17:27

У Кремлі вважають, що Сполучені Штати стали нібито "стороною конфлікту" у війні Росії проти України.

Пісок
Пєсков погрожує Україні посиленням війни через плани США щодо постачання сучасних ППО / Колаж УНІАН

Рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито не відступить від цілей своєї війни проти України через плани США передати українській державі сучасні системи ППО. Згідно з позицією країни-окупанта, Штати, мовляв, вже "сторона конфлікту", а такий крок призведе до ескалації агресивної війни з боку Росії.

Як повідомляє пропагандистське агентство РИА Новости, він сказав про те, що передача Україні від США передових системи протиповітряної оборони, мовляв, не зупинить агресію Москви.

За його словами, США фактично вже стали нібито стороною війни Москви проти Києва, а передача ППО призведе до того, що Кремль піде на ескалацію військових дій.

"По-російськи це "вуха стирчать", їх видно неозброєним поглядом. Тому де-факто США вже загрузли в цьому конфлікті. Ми вчора дізналися про наміри щодо систем ППО. Так, це зробить конфлікт довшим і болючішим для української сторони, але це не змінить нашого цілепокладання і кінцевого результату", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Ракетні удари Росії по Україні

Країна-агресорка Росія 10 жовтня завдала масованих ракетних ударів по містах України. Окупанти випустили понад 80 ракет, 43 з них було збито.

Встановлено попадання по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури в 12 областях та місті Києві.

В результаті агресивної атаки постраждали і загинули люди.

11 жовтня Москва вдарила ракетами по Львову.

Третина міста тимчасово залишилася без світла. Місцева влада попросила львів'ян запастися водою, оскільки можуть виникнути проблеми з водопостачанням.

Дивіться відео ТСН – в ЄС назвали ракетний терор України "брудною війною Путіна"

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