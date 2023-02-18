У Байдена жорстко звинуватили РФ: дії в Україні - злочини проти людства

Віце-президент США Камала Харріс заявила, що немає сумнівів, що дії російської армії в Україні - це злочини проти людства.
"Як юрист я знаю чітко про важливість збору фактів і перевірки законності. У разі дій РФ в Україні ми дослідили докази. Ми знаємо правові стандарти. І тут немає сумнівів, це злочини проти людства", — сказала вона на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.
Вона підкреслила, що "Київ все ще стоїть, Росія ослаблена, а Трансатлантичний союз сильніший, ніж будь-коли".
"Якщо Путін думає, що може нас перечекати, то він сильно помилився. Час не на його боці. Безсумнівно, українці продовжать проходити через випробування, як за цей рік, трансатлантична єдність також продовжиться, і буде проходити через випробування. Я впевнена, що Україна вистоїть. США і Європа вистоять в цьому", — сказала вона.
Харріс запевнила, що США будуть продовжувати стояти на захисті свободи, і американці завжди будуть на боці справедливості.
"Війна в Україні має глобальні наслідки. Жодна нація не знаходиться в безпеці, коли одна країна порушує суверенітет і територіальну недоторканність іншої країни, коли злочини проти людства є безкарними, коли країна з імперськими амбіціями може бути не покарана", — зазначила вона.
Харріс підкреслила, що потрібно залишатися сильними, оскільки в разі досягнення Путіним успіху, інші нації і країни відчують безкарність.
Також вона зазначила стурбованість тим, що Іран і Північна Корея відправляє зброю РФ, а також тим, що Китай поглибив відносини з Росією.
"США і далі будуть підтримувати Україну і будуть це робити так довго, скільки потрібно", — заявила Харріс.
Також вона запевнила, що Україна продовжуватиме отримувати допомогу від об'єднаної трансатлантичної спільноти.
Раніше повідомлялося, що напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент США Джо Байден приїде до Польщі.
В ході візиту 20-22 лютого глава Білого дому виступить з промовою, а також проведе переговори з президентом Анджеєм Дудою і лідерами Бухарестської дев'ятки.
Як повідомляв Главред, польське видання Dziennik Gazeta Prawna писало з посиланням на свої джерела, що президент Володимир Зеленський і глава Білого дому Джо Байден наступного тижня можуть зустрітися в Польщі. Український гарант, ймовірно, представить Формулу миру, яка полягає у відновленні територіальної цілісності та суверенітету України в кордонах 1991 року.
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