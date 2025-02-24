Трамп назвав імовірні терміни зустрічі із Зеленським у США

Український лідер може прибути до Вашингтона для підписання угоди про корисні копалини.

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Дональд Трамп не виключає зустрічі з Володимиром Зеленським / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

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Трамп прокоментував питання про ймовірність зустрічі із Зеленським

Зустріч може відбутися цього або наступного тижня

Президент США Дональд Трамп прокоментував питання про ймовірність зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Зустріч може відбутися цього або наступного тижня. Про це американський лідер заявив на прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляє Sky News.

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За словами президента США, український лідер може прибути до Вашингтона для підписання угоди про корисні копалини.

"Я зустрінуся з президентом Зеленським. Він може приїхати цього тижня або наступного, щоб підписати угоду про корисні копалини", - сказав Трамп.

/ Главред

Раніше повідомлялося про те, що Зеленський провів розмову з Трампом. Президент України назвав розмову з американським лідером "дуже хорошою".

Як повідомляв Главред, США підійшли "дуже близько" до досягнення мирної домовленості щодо врегулювання розв'язаної Росією війни проти України.

Нагадаємо, раніше Зеленський відреагував на заяви Штатів про готовність узгодити мирні позиції з Росією вже цього тижня. Зеленський назвав такі перспективи нереалістичними.

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Що таке Sky News? Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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