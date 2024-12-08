'Так завжди буде з диктаторами': в Україні вперше відреагували на крах режиму Асада

Україна готова працювати над відновленням відносин з Сирією, заявив очільник МЗС Андрій Сибіга.

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Україна готова працювати над відновленням відносин з Сирією / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Головне із заяви Сибіги:

Україна готова відновити відносини з Сирією в майбутньому

Наразі головним пріоритетом є стабілізація ситуації в регіоні

Україна готова працювати над відновленням відносин з Сирією в майбутньому і підтримує сирійський народ. Наразі важливо стабілізувати ситуацію в регіоні. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в X (Twitter).

"Асад пав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Зараз головна мета - відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства", - наголосив очільник МЗС України.

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Сибіга зазначив, що необхідно докласти зусиль для стабілізації регіону та забезпечити політичний діалог у Сирії за рахунок функціонуючих державних інституцій.

"Ми висловлюємо готовність прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтверджуємо підтримку сирійського народу", - підкреслив міністр.

Зазначимо, що заява глави МЗС стала першою офіційною реакцією України на падіння режиму Башара Асада в Сирії.

Дивіться відео, де показано ситуацію у Сирії:

Ситуація в Сирії / Фото: скріншот

Крах режиму Башара Асада - головне

Як повідомляв Главред, 8 грудня в Сирії режим Башара Асада зазнав краху. Події почалися в нічний час і швидко набрали обертів. Вранці повстанці увійшли до столиці Дамаска і оголосили про повне захоплення міста. Сирійський Генеральний штаб закликав військових скласти зброю.

Повстанці активно шукають Асада, і є припущення, що він міг втекти до Москви. За інформацією джерел, Асад залишив Дамаск в ніч з 8 грудня і міг вирушити на базу ЗС РФ, щоб потім поїхати до Росії. Також є версія, що він загинув в авіакатастрофі. Літак Іл-76, на якому, ймовірно, перебував президент, зник з радарів після різкого маневру і падіння висоти.

Крім цього, російські війська почали масово залишати Сирію. Армія РФ виводить бойові кораблі, зокрема фрегат "Адмірал Григорович" та вантажне судно "Інженер Трубін", з Тартуса в Середземне море. Також вивозять озброєння з авіабази Хмеймім за допомогою військових літаків. Очікується, що втрата баз у Тартусі та Хмеймімі означатиме поразку Росії на Близькому Сході.

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Хто такий Башар Асад? Башар Хафез аль-Асад - сирійський державний діяч, політик. Шістнадцятий президент Сирії. Керував країною з 17 липня 2000 року по 8 грудня 2024 року. Син Хафеза Асада, який правив Сирією майже 30 років - з 1971 по 2000 рік. Останні роки режим Асада активно підтримувала Росія. У ніч із 7 на 8 грудня 2024 року на тлі подій, у рамках яких сирійська збройна опозиція взяла столицю Сирії місто Дамаск, залишив країну і зник у невідомому напрямку. Режим Асада впав, пише Вікіпедія.

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