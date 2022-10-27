'Світ збожеволів': аналітик заявив, що у майбутньому на людство чекає неминучий ядерний конфлікт

Ядерний конфлікт може бути як локальним, так і глобальним / ua.depositphotos.com

Наразі світ стоїть на порозі того, щоб доторкнутися до певної межі – екзистенційного досвіду, який призведе до переосмислення людьми самих себе. Передусім це може відбутися через війну або ядерний конфлікт. Про це розповів політичний аналітик, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв’ю Главреду.

"Як на мене, запит у людства на цей екзистенційний досвід достатньо високий. Ще подивимося, хто переможе в Америці, якою буде ситуація в Європі з лідерством, які лідери стануть на чолі європейських країн, і яка конфігурація потім буде складатися у світі… Цей запит на катастрофу, через яку ми маємо пройти, є домінуючим сценарієм для багатьох футурологів", - сказав Кулик.

Як зазначив аналітик, раціональні люди вже кажуть, що світ збожеволів. Водночас віруючі переконують, що ми живемо в часи наближення Апокаліпсису.

"Хтось каже, що людство усвідомить себе саме через такий досвід, у тому числі ядерний конфлікт. Локальний чи глобальний ядерний конфлікт – питання, наскільки вистачить мудрості у людства. Я кажу не про лідерів, бо, як свідчить практика, у лідерів клепка падає повністю, і тоді їхнє оточення має їх зупинити", - додав він.

Ядерний загроза з боку РФ

Нещодавно колишній міністр оборони США і директор ЦРУ Леон Панетта заявив, що на початку повномасштабного російського вторгнення ймовірність застосування тактичної ядерної зброї по Україні складала 1-5%. Наразі ця цифра збільшилась і складає 20-25%.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

На фоні ядерного шантажу Кремля США прискорили розгортання більш точної версії своєї основної ядерної бомби на базах НАТО в Європі. Прибуття модернізованої гравітаційної авіабомби B61−12 було спочатку заплановано на весну 2023 року, а тепер планується в грудні цього року.

Більше новин про ядерну загрозу: