Санкції загрожують владі Путіна: економічна криза в РФ незабаром стане політичною - The Spectator

Трансльовані диктатором Путіним меседжі про те, що західні санкції на російську економіку не впливають, є удаванням, брехнею і маніпуляціями.
Трансльовані російським президентом Володимиром Путіним меседжі про економічну стабільність і відсутності впливу санкцій на російську економіку є удаванням, брехнею і маніпуляціями. Про це йдеться в матеріалі авторитетного британського видання The Spectator.
Насправді, західні санкції відчутно б'ють по економіці РФ, ставлячи під загрозу до 40% ВВП країни. А це, кажуть експерти, і є прямою загрозою режиму Путіна. І вже скоро економічна криза може "перерости в політичну".
"Санкції відкрили ще один економічний фронт, який приносить Росії набагато більше страждань, ніж вважалося раніше. Путін, може і заперечує це, але у ілюзій є ціна. Економічна криза досить скоро переросте в політичну", - зазначають автори матеріалу.
В цілому, млини санкцій перемелюють російську економіку повільно, але впевнено.
"Згідно з дослідженням Єльського університету, вихід з РФ понад 1000 міжнародних компаній після путінського вторгнення в Україну вплине на 40% ВВП країни. Крах імпорту спустошив її залежну від іноземних технологій автомобільну, авіаційну та збройну промисловість. Показники російської валової внутрішньої доданої вартості впали на 62% в будівельному секторі, на 55% в сільському господарстві і на 25% в індустрії", – говорять аналітики.
Санкції проти Росії
Нагадаємо, раніше на сайті американського Мінфіну з'явилося повідомлення про те, що влада США збільшила санкційні обмеження на осіб з оточення Путіна, російських чиновників і спікера російського МЗС Марії Захарової.
Також під додаткові санкції потрапила людина, яку ЗМІ називають "гаманцем" і кумом диктатора Путіна - Сергій Ролдугін.
"Нові санкції торкнуться пов'язаної з Кремлем брокерської компанії з продажу яхт, кількох відомих представників влади РФ і близького соратника Путіна, фінансового керівника Сергія Ролдугіна, який займається офшорними активами президента Путіна", ‒ заявили чиновники Мінфіну.
До того влада Великобританії запустила новий пакет санкцій щодо оточення президента Росії Володимира Путіна. В обмежувальному списку опинилися колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку в ЗМІ називають "дружиною Путіна", а також його колишня дружина Людмила. Крім того, в списку опинилися інші особи-родичі глави РФ.
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