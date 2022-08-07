Санкції загрожують владі Путіна: економічна криза в РФ незабаром стане політичною - The Spectator

Економічна криза в РФ незабаром стане політичною - The Spectator / reuters

Трансльовані російським президентом Володимиром Путіним меседжі про економічну стабільність і відсутності впливу санкцій на російську економіку є удаванням, брехнею і маніпуляціями. Про це йдеться в матеріалі авторитетного британського видання The Spectator.

Насправді, західні санкції відчутно б'ють по економіці РФ, ставлячи під загрозу до 40% ВВП країни. А це, кажуть експерти, і є прямою загрозою режиму Путіна. І вже скоро економічна криза може "перерости в політичну".

"Санкції відкрили ще один економічний фронт, який приносить Росії набагато більше страждань, ніж вважалося раніше. Путін, може і заперечує це, але у ілюзій є ціна. Економічна криза досить скоро переросте в політичну", - зазначають автори матеріалу.

В цілому, млини санкцій перемелюють російську економіку повільно, але впевнено.

"Згідно з дослідженням Єльського університету, вихід з РФ понад 1000 міжнародних компаній після путінського вторгнення в Україну вплине на 40% ВВП країни. Крах імпорту спустошив її залежну від іноземних технологій автомобільну, авіаційну та збройну промисловість. Показники російської валової внутрішньої доданої вартості впали на 62% в будівельному секторі, на 55% в сільському господарстві і на 25% в індустрії", – говорять аналітики.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, раніше на сайті американського Мінфіну з'явилося повідомлення про те, що влада США збільшила санкційні обмеження на осіб з оточення Путіна, російських чиновників і спікера російського МЗС Марії Захарової.

Також під додаткові санкції потрапила людина, яку ЗМІ називають "гаманцем" і кумом диктатора Путіна - Сергій Ролдугін.

"Нові санкції торкнуться пов'язаної з Кремлем брокерської компанії з продажу яхт, кількох відомих представників влади РФ і близького соратника Путіна, фінансового керівника Сергія Ролдугіна, який займається офшорними активами президента Путіна", ‒ заявили чиновники Мінфіну.

До того влада Великобританії запустила новий пакет санкцій щодо оточення президента Росії Володимира Путіна. В обмежувальному списку опинилися колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку в ЗМІ називають "дружиною Путіна", а також його колишня дружина Людмила. Крім того, в списку опинилися інші особи-родичі глави РФ.

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