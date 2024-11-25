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Удар по західній підтримці: над Україною нависла загроза з Румунії - Sky News

Анна Косик
25 листопада 2024, 18:15
337
Не лише вибори у США можуть позначитися на підтримці України, загрозлива ситуація і в Румунії.
Калмн Георгеску, военная помощь
Кандидат у президенти Румунії не підтримує навіть членства своєї країни в НАТО / Колаж: Главред, фото: Міноборони Британії, facebook.com/calingeorgescuro

Головні тези статті:

  • Головний кандидат у президенти набрав 22,9% голосів
  • Георгеску виступає проти НАТО
  • Новий президент Румунії може припинити допомогу Україні

Президентські вибори у Румунії ставлять під загрозу підтримку України серед західних лідерів. А все через те, що ультраправий кандидат і критик НАТО Калін Георгеску набирає більшість голосів у першому турі.

Як пише Sky News, після підрахунку 99,9% голосів Георгеску отримав 22,9%, а правоцентристка Олена Ласконі була другою з 19,16%. Тепер вони зійдуться один з одним у другому турі голосування.

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Що цікаво - напередодні виборів, згідно з опитуваннями, Георгеску набирав до 5% голосів. Така різниця в опитуваннях та результатах у Румунії вперше за 34 роки.

Якщо Георгеску вдасться перемогти у другому турі виборів, він контролюватиме витрати Румунії на оборону. А від них безпосередньо залежить підтримка України, яку кандидат у президенти навряд чи захоче надавати у попередніх обсягах.

Справа в тому, що він неодноразово пропонував в цілому припинити підтримку України та виступав проти НАТО, стверджуючи, що військовий альянс не захистить нікого в разі нападу.

Крім цього Георгеску називав кремлівського диктатора Володимира Путіна одним із небагатьох "справжніх лідерів" у світі та висловлював захоплення прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Допомога Румунії Україні - останні новини

Нагадаємо, що у вересні 2024 року уряд Румунії схвалив проєкт закону про передачу Україні зенітного ракетного комплексу Patriot. Документ після цього направили до парламенту для остаточного голосування.

Удар по західній підтримці: над Україною нависла загроза з Румунії - Sky News
Patriot / Інфографіка: Главред

Згодом стало відомо, що президент Румунії Клаус Йоганніс підписав указ про передачу Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Також уряд Румунії уповноважений зробити необхідні кроки для відновлення наземних засобів протиповітряної оборони. Суми, необхідні для оплати зборів і платежів за відновлення наземних засобів ППО, будуть виділені з бюджету Міністерства національної оборони.

Раніше, як писав Главред, міністр оборони Рустем Умеров повідомляв, що завдяки Румунії F-16 в українському небі стане більше, адже група українських пілотів уже проходить підготовку в країні-союзниці.

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Що таке Sky News?

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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