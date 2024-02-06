Пропаганда Кремля розкручує ідею 'поділу' України: в ISW розкрили мету риторики РФ

Росія посилює пропаганду щодо "поділу" України, маскуючи її під нешкідливі теми, щоб нормалізувати цю ідею на Заході.

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РФ посилює риторику про "поділ" України для західної аудиторії / Колаж: Главред, фото: скріншот, Міноборони РФ

Росія посилює свою риторику щодо "поділу" України, використовуючи нешкідливі та не пов’язані між собою теми. Ймовірно, таким чином, Кремль намагається нормалізувати ідею поділу в західних дискусіях. Інститут вивчення війни проаналізував пропагандистські заяви РФ.

В ISW зазначили, що заступник голови Ради безпеки Росії, Дмитро Медведєв, заявив 5 лютого, що європейські плани щодо будівництва залізничної лінії від Іспанії до Львова нібито свідчать про те, що Львів має стати "новою столицею України в межах Львівської області" після закінчення війни РФ в Україні. Однак це твердження не відображає дійсної ситуації.

Аналітики наголосили, що план будівництва залізничного сполучення "не має нічого спільного з українськими кордонами чи завершенням війни в Україні та є незалежним європейським інфраструктурним проектом".

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Крім цього, російський диктатор Володимир Путін та інші високопоставлені посадовці Росії відновили інформаційну кампанію, яка розглядає вторгнення в Україну як історично виправдане імперське завоювання. У грудні 2023 року Путін запропонував поділити Україну між Росією та європейськими державами, залишивши її як "суверенну" державу в межах Львівської області.

В ISW зауважили, що Медведєв опублікував свою заяву 5 лютого у англомовному обліковому записі X (Twitter), а не в своєму російськомовному Telegram-каналі. На думку американських аналітиків, його заява призначалась для міжнародної аудиторії, а не для внутрішньої російської.

"Заява Медведєва сприяє російській інформаційній операції, яка помилково зображує Україну як штучно створену державу, ймовірно, з метою зменшити військову підтримку Заходу для України та нормалізувати західні дискусії, які спонукають Україну поступитися більшою частиною своєї території та населення Росії як законний спосіб закінчити війну", - пояснили в ISW.

Аналітики зазначають, що президент Росії Володимир Путін "зберігає свої максималістські цілі в Україні, які рівнозначні повній капітуляції України та Заходу".

Також ISW стверджує, що російські ультранаціоналісти висловлюють підтримку максималістським цілям Кремля в Україні та відкидають можливість мирного завершення війни. Заступник начальника Головного управління Росгвардії "ДНР" Олександр Ходаковський стверджує, що "перемир'я" не призведе до миру, а "досягнення тривалого миру можливе лише через війну і перемогу" або Росії, або України.

Війна в Україні

Нагадаємо, окупанти продовжують будувати систему укріплень в Бєлгородській та Курській областях Росії. Російське військово-політичне керівництво водночас погрожує Україні новим наступом на області, прилеглі до російського кордону. Експерт Дмитро Снєгирьов вказує, що росіяни вже відчувають наслідки війни в Україні, оскільки бойові дії частково розповсюдились на територію Росії.

Також українські війська просунулись на Авдіївському напрямку та продовжують активні бої на різних ділянках фронту. Звіт Інституту вивчення війни за 5 лютого підтверджує просування ЗСУ на північний схід від Невельського та на південний захід від Авдіївки.

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська просунулися на трьох напрямках у Донецькій області. Згідно з повідомленнями аналітичного ресурсу DeepState, ворог просунувся на схід від Тернів, на півночі Авдіївки та біля Мар'їнки.

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