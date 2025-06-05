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Помста від Путіна за знищені літаки: у Кремлі знову погрожують Україні

Маріна Фурман
5 червня 2025, 14:20
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Пєсков стверджує, що Путін "попередив" Трампа про відповідь на операцію СБУ.
Паутина, Песков
Росія пригрозила Україні відповіддю за спецоперацію "Павутина" / Колаж: Главред, фото: СБУ, УНІАН

Ключові тези:

  • Росія "відповість" на атаки України по російських аеродромах
  • Крайня розмова між Путіним та Трампом була конструктивною
  • Російський диктатор попередив президента США про відповідь на спецоперацію "Павутина"

Днями раніше президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. У ході перемовин, російський диктатор заявив, що Москва відповість на українську атаку на аеродроми. Цю інформацію підтвердив речник лідера РФ Дмитро Пєсков, цитує пропагандистське інформагенство РИА Новости.

За словами Пєскова, Росія "відповість" на атаки України по російських аеродромах "тоді, коли це буде за потрібне".

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"Російська Федерація відповість на атаку на аеродроми тоді й у такий спосіб, як військові вважатимуть за потрібне", - заявив він.

Також у Кремлі стверджують, що Путін "попередив" Трампа про відповідь на операцію СБУ.

Пєсков додав, що телефонна розмова Путіна і Трампа була "конструктивною і потрібною", обговорювалося багато важливих питань. Проте, домовленостей між Путіним і Трампом про зустріч немає.

Також речник російського диктатора згадав про інциденти, які сталися у Брянській та Курській областях, де обвалилися мости.

"Ухвалення рішень про теракти в Курській і Брянській областях було неможливим без вищого політичного рівня України", - сказав Пєсков.

До того ж він розмріявся, що Росія воліла б на міжнародному рівні почути жорстке "засудження терактів київського режиму".

Паутина, павутина, СБУ, Ту Инфографика
Спецоперація "Павутина" / Інфографіка: Главред

Спецоперація "Павутина" - останні новини

Як писав Главред, Росія втратила 41 військовий літак у межах масштабної спеціальної операції "Павутина", яку організувала Служба безпеки України, повідомили у Генштабі ЗСУ. До цього числа входять як стратегічні бомбардувальники, так і інші типи бойових повітряних суден.

Нагадагаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Останній же своєю чергою заявив, що Росія буде змушена відповісти на нещодавній напад на аеродроми.

Тим часом Трамп у захваті від спецоперації "Павутина". Американський лідер назвав атаку України на аеродроми РФ - "сильною" і "крутою", передають ЗМІ.

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Хто такий Дмитро Пєсков?

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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війна в Україні СБУ російський літак російські літаки Дмитро Пєсков
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