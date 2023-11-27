Результативна атака: у ГУР розкрили цілі удару по Смоленському авіазаводу

У ніч з 26 на 27 листопада сталася успішна атака на російське підприємство на околиці Смоленська.

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Смоленський авіазавод піддався атаці дронів / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, smaz.ru

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони розповіли подробиці атаки українських БПЛА на цехи Смоленського авіаційного заводу.

Як уточнили в українській військовій розвідці, атака пройшла успішно. Про це повідомляє Канал 24 з посиланням на джерела.

Уточнюється, що в ніч з 26 на 27 листопада сталася успішна атака на російське підприємство на околиці Смоленська.

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При цьому, за словами анонімного джерела, знайомого з ситуацією, спецоперація пройшла успішно.

"Атака була результативною, операція ГУР досягла поставлених цілей", - розповіли в українській військовій розвідці.

Смоленський авіаційний завод

Підприємство займається ремонтом і технічним обслуговуванням раніше випущених лайнерів, постачанням комплектуючих для інших авіаційних підприємств.

З 2004 року входить до складу Корпорації "Тактичне ракетне озброєння", яка займається випуском "протикорабельних, протирадіолокаційних і багатоцільових ракет" для авіації, морських суден, берегових комплексів.

Також розвідники повідомили, що на цьому заводі випускаються ракети Х-59, якими ЗС РФ б'є по території України.

Як раніше повідомлялося, у Смоленську безпілотник впав на дах авіазаводу. Про це також розповіло джерело видання.

"В результаті вчорашньої атаки БПЛА на Смоленськ, один з безпілотників, пригнічених РЕБ, впав на дах 6 цеху Смоленського авіазаводу і вибухнув. Пошкоджено дах та балку перекриття, з'ясувала Astra. Попередньо, ніхто не постраждав", - уточнюється в повідомленні.

Раньше у РФ поскаржилися на атаку БПЛА. Окупанти заявили, що нібито дрони збили над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей.

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