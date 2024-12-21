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"Намагається "помножити на нуль": як Трамп може дотиснути Путіна – прогноз

Олексій Тесля
21 грудня 2024, 13:40
189
Якщо Дональд Трамп відчує підступ, він може змусити Володимира Путіна піти на його умови, каже Ігор Ейдман.
Трамп, Путин
З'явився прогноз переговорів Дональда Трампа з Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Важливо:

  • Новий президент США може змусити Путіна піти на його умови
  • Трамп каже, що президент США має бути головним

Соціолог, публіцист і автор книжок Ігор Ейдман прокоментував запитання про перспективи ймовірних переговорів обраного президентом США Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним.

"Сподіваюся, що Трамп розсердиться і скаже: "А хто, взагалі, головний у цьому світі?". Адже Трамп постійно твердить, що Америка має бути великою, а президент США, відповідно, головним. А тут якийсь Путін намагається "помножити на нуль" американського президента", - підкреслив він під час чату в Главреді.

Експерт каже, що, якщо Трамп відчує підступ, він може змусити Путіна піти на його умови.

"Тож Трамп може образитися (а він людина образлива, з неймовірною зарозумілістю), і це було б ідеально. Тоді він почне шкодити Путіну або зробить дії, які змусять Путіна піти на його умови. Чесно кажучи, я сподіваюся саме на це", - не виключає Ейдман.

Дивіться відео - чат з Ігорем Ейдманом:

Раніше повідомлялося про те, що Трамп зустрінеться з Путіним. Трамп не хоче виглядати слабким, а Путін налаштований максималістськи, тому надій на мирну угоду мало.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ і Москва "готові до переговорів", говорив спеціальний представник адміністрації Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог. Як вважає чиновник майбутньої команди Трампа, новий президент США здатний зупинити війну.

Питання про мирні переговори слід ставити Росії, а не Україні, сказав представник українського МЗС Георгій Тихий. Якщо Москва не хоче миру, потрібно її до цього примусити, повідомляв Главред.

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Хто такий Ігор Ейдман

Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова.

З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД).

У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти".

У 2011-му році переїхав до Німеччини.
Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"
Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

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Дональд Трамп Володимир Путін Ігор Эйдман
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