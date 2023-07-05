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Путін злякався бунту "вагнерівців" та втік із Москви - Newsweek

Юлія Куришко
5 липня 2023, 12:34 оновлено 5 липня, 12:34
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Вже 24 червня літака російського президента не було в Москві.
Путін злякався бунту 'вагнерівців' та втік із Москви - Newsweek
Путін тікав із Москви під час бунту Пригожина / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

Російський опозиційний політик Михайло Ходорковський розповів, що президент Росії Володимир Путін втік із Москви під час заколоту ПВК "Вагнер" під керівництвом Євгена Пригожина.

Як передає видання Newsweek, що Ходорковський дізнався від одного зі своїх джерел, що Путін покинув Москву літаком під час бунту "вагнерівців" 24 червня і, швидше за все, поїхав до своєї резиденції на Валдаї, розташованої між Тверською та Новгородською областями РФ.

"Ми стежили за Путіним у той момент. І, схоже, він дійсно покинув Москву і, швидше за все, поїхав на Валдай до своєї резиденції", - сказав Ходорковський Newsweek з Лондона, де він зараз живе.

відео дня

За даними системи відстеження повітряних суден, 24 червня літака російського президента не було в Москві.

"Літак, яким користується Путін, вилетів з Москви 24 червня і попрямував на північний захід Росії, сказав Ходорковський з посиланням на своє джерело, додавши, що літак зник із системи відстеження польотів "десь у районі Валдаю". За його словами, його сповістили про рух літака о 13:00 за Московським часом", - передає видання.

Сайт Current Time з посиланням на дані Flightradar24 повідомив, що президентський літак Путіна вилетів з Москви під час повстання Пригожина і попрямував до авіабази Хотилове - найближчого аеродрому до резиденції на Валдаї.

Інші літаки льотного спецпідрозділу "Росія", які використовуються для перевезення високопоставлених російських чиновників або військовослужбовців, також піднялися в повітря з Москви, один приземлився в Санкт-Петербурзі.

"Керівники різних відомств, дійсно, багато їх теж виїхало з Москви. Тому саме тому я тоді вважав, що в опозиції є шанс. Але... заколот Пригожина дуже швидко закінчився нічим", - зазначив опозиціонер.

У статті для The New York Times 30 червня російський журналіст Михайло Зигарь також заявив, що Путіна не було в Москві в день заколоту. За даними журналіста, президент Росії провів день на яхті свого соратника і бізнесмена Юрія Ковальчука в Санкт-Петербурзі, дивлячись шоу фестивалю "Червоні вітрила".

Збройний бунт ПВК Вагнера

У Росії починається громадянська війна, Пригожин влаштовує держпереворот. Євген Пригожин заявив, що російські військові за наказом Шойгу обстріляли тиловий табір "вагнерівців".

Будівлю Міноборони РФ в Ростові оточили солдати і танки. У мережі з'явилося кілька відео з військовими колонами, які досягли центру Ростова-на-Дону і оточили будівлю Міноборони РФ.

Путін в істериці звернувся до росіян і та заявив про удар в спину. Директор агресора Росії Володимир Путін віддав наказ на придушення заколоту Євгена Пригожина, і невпевнено заявив, що "постарається врегулювати ситуацію".

Більше цікавих новин:

Володимир Путін Євген Пригожин громадянська війна в Росії
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