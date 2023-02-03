Путін збожеволів: офіцер КДБ розповів, коли диктатор РФ психологічно зламався

У 2011 році Володимир Путін дуже злякався, що у Медведєва є реальна можливість залишитися на другий термін, і він не зможе повернути собі владу.

Путін боявся, що не зможе повернути собі владу / Фото УНІАН, скріншот

Колишній розвідник РФ і співробітник КДБ Сергій Жирнов вважає, що російський диктатор Володимир Путін міг психологічно зламатися в 2011-2012 роках, коли президентом РФ був Дмитро Медведєв, а росіяни вийшли на вулиці.

"Його (Путіна, - ред.) психологічний злам стався в 2011-2012 роках, коли він посадив Медведєва замість себе гріти трон. Він чотири роки нібито дивився на себе з боку... Найстрашніше почалося в грудні 2011 року, коли почалися досить масові виходи на вулицю, такі дуже цікаві, з білими кульками, зі стрічками, з музикою московської інтелігенції та бомонду проти Путіна. Він цього дуже злякався", - розповів Жирнов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

За його словами, тоді Путін злякався ще однієї речі - він побачив, що рейтинг Медведєва стає вище, ніж у нього самого, і у Медведєва є реальна можливість залишитися на другий термін.

Жирнов вважає, що саме тоді Путін зрозумів, що більше ніколи не віддасть нікому свою владу. Більш того, він не був упевнений в тому, що зможе її повернути.

"Він реально боявся за своє життя, тому що Медведєв міг його просто посадити в Лефортово (Московський слідчий ізолятор, - ред.), закрити і до побачення. Або помер Путін. Серцевий напад, людина захворіла і померла, вибачте. Він дуже сильно злякався, і тоді все сталося в його голові. Він зрозумів, що владу не можна давати нікому, взагалі нікому і ніколи", - додав ексрозвідник.

Хто такий Сергій Жирнов Сергій Олегович Жирнов - полковник запасу другого розряду, колишній розвідник-нелегал. Журналіст, економіст-міжнародник, громадський діяч, правозахисник, міжнародний консультант, пише cyclowiki.org. У 1999-2001 роках прославився своєю безпрецедентною історією зі спробою в судовому порядку отримати на руки диплом про закінчення КІ КДБ СРСР. Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації з 1997 року відмовляється видати колишньому розвіднику-нелегалу Жирнову його власний диплом про закінчення давно розшифрованого шпигунського вишу під приводом небезпеки розголошення державної таємниці. Неординарна судово-шпигунська історія отримала широкий публічний резонанс в Росії та за кордоном.

Як повідомляв Главред, представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявляв, що російський диктатор Володимир Путін хворий морально і фізично, у нього спостерігаються ознаки шизофренії. Однак хвороба Путіна не зупинить - він буде воювати, поки не доб'ється мети.

Зазначимо, психолог Олена Шершнєва проаналізувала біографію Медведєва і помітила в ньому риси маніяка. За словами фахівця, на формування його психіки вплинули дві жінки - мати і дружина.

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