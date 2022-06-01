Польща поставить Україні велику партію самохідних гаубиць - ЗМІ

Поставки польських артилерійських установок Krab для конкретних потреб української армії будуть здійснені якраз і саме в найближчі кілька місяців.
Польща поставить Україні ще три ескадрони 155-міліметрових самохідних артилерійських установок Krab. Про це пише польське видання Dzennik.
Контракт на поставки САУ вартістю 3 млрд злотих (700 млн доларів) став найбільшим експортним військовим замовленням в Польщі за останні 20 років.
Поставки артилерійських установок пройдуть в найближчі кілька місяців. САУ будуть вироблятися на заводі Huta Stalowa Wola, який є частиною польської групи озброєнь.
До слова, наприкінці травня Польща вже поставила Україні 18 самохідних гаубиць (три батареї), а також навчила сто українських артилеристів роботі з ними.
Як пишуть польські журналісти, поки залишається гострим питання із забезпеченням боєприпасами "крабів". Польща самостійно поки не готова їх виробляти в потрібній кількості. Боєприпаси для українських "крабів" напевно надасть американська армія.
Довідка. Krab - польська самохідна артилерійська установка калібру 155 мм, сумісна з боєприпасами НАТО. Для виробництва артустановки використовується Вежа від британської САУ AS-90 зі стволом калібру 155 мм і довжиною в 52 калібру. Максимальна дальність стрільби - 40 км.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія України продовжує отримувати важке озброєння від західного світу для боротьби з російськими окупаційними військами.
Танки, які раніше прибули з Польщі, вже передані українським військовим підрозділам в Харківську область. Бойові машини обладнані елементами бойового захисту 4с20 комплексу "Контакт-1".
"Польські танки передані ЗСУ виглядають досить пристойно в плані стану. Т-72м1 і Т-72м1r з уже встановленими елементами динамічного захисту 4с20 комплексу "Контакт-1", Які були передані чеською компанією STV Group. Відео знято в Харківській області вчора", - заявили українські військові.
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