Польща поставить Україні велику партію самохідних гаубиць - ЗМІ / ua.depositphotos.com і УНІАН

Польща поставить Україні ще три ескадрони 155-міліметрових самохідних артилерійських установок Krab. Про це пише польське видання Dzennik.

Контракт на поставки САУ вартістю 3 млрд злотих (700 млн доларів) став найбільшим експортним військовим замовленням в Польщі за останні 20 років.

Поставки артилерійських установок пройдуть в найближчі кілька місяців. САУ будуть вироблятися на заводі Huta Stalowa Wola, який є частиною польської групи озброєнь.

До слова, наприкінці травня Польща вже поставила Україні 18 самохідних гаубиць (три батареї), а також навчила сто українських артилеристів роботі з ними.

Як пишуть польські журналісти, поки залишається гострим питання із забезпеченням боєприпасами "крабів". Польща самостійно поки не готова їх виробляти в потрібній кількості. Боєприпаси для українських "крабів" напевно надасть американська армія.

Довідка. Krab - польська самохідна артилерійська установка калібру 155 мм, сумісна з боєприпасами НАТО. Для виробництва артустановки використовується Вежа від британської САУ AS-90 зі стволом калібру 155 мм і довжиною в 52 калібру. Максимальна дальність стрільби - 40 км.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія України продовжує отримувати важке озброєння від західного світу для боротьби з російськими окупаційними військами.

Танки, які раніше прибули з Польщі, вже передані українським військовим підрозділам в Харківську область. Бойові машини обладнані елементами бойового захисту 4с20 комплексу "Контакт-1".

"Польські танки передані ЗСУ виглядають досить пристойно в плані стану. Т-72м1 і Т-72м1r з уже встановленими елементами динамічного захисту 4с20 комплексу "Контакт-1", Які були передані чеською компанією STV Group. Відео знято в Харківській області вчора", - заявили українські військові.

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