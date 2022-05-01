Польща не підтримає мирну угоду зі здачею українських територій РФ

Польща як гарант не підтримає мирну угоду зі здачею українських територій РФ / prezydent.pl

Польща готова виступити гарантом безпеки України у майбутній мирній угоді з Росією, але не підтримає документ зі здачею українських територій, повідомляє голова відділу міжнародної політики Офісу президента Польщі Якуб Кумох в інтерв'ю для gazeta.pl.

За його словами, Польща не ухилятиметься від відповідальності як гаранта безпеки України. На сьогодні триває обговорення проекту угоди, який Офіс українського президента розіслав усім потенційним гарантам.

"Якщо буде досягнуто мирну угоду, нас цікавить тільки така, яка гарантує територіальну цілісність України та її незалежність. І тільки те, на яке погодяться українці", - зазначив Кумох.

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Він повідомив, що в консультаціях беруть участь США, Великобританія, Польща, Німеччина, Франція, Туреччина та деякі інші країни.

"На даний момент... я не можу надати ніяких подробиць. Ми не будемо ухилятися від своїх зобов'язань, і я можу вас запевнити: не буде підтримки жодної мирної угоди, яка віддасть Україну Росії. Чемберлену не буде місця (Британський прем'єр, який пішов на поступки Адольфу Гітлеру в 1938 році, - ред.)", - додав Кумох.

Він також підкреслив, що Україна, ймовірно, не приєднається до НАТО в осяжному майбутньому, тому гарантії маємо бути іншими, але "не такими смішними як в Будапештському меморандумі".

Раніше військовий експерт Валентин Бадрак назвав три сценарії закінчення війни. За його словами, війна могла б закінчитися швидко, якби в РФ знищили б Путіна. Однак поки немає ознак, що готується його ліквідація.

Нагадавши, Польща передала Україні військової техніки для захисту від російської агресії вже на суму 7 мільярдів злотих (за курсом станом на 29 Квітня це близько 47,8 мільярдів гривень). Танків, які Україна отримала від країни-сусідки, вистачить на оснащення двох танкових бригад.

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