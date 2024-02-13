Політолог про інтерв'ю Путіна Карлсону: Жахлива штука, американці слухати не будуть

Нічого нового в інтерв'ю російський диктатор не сказав. Він повторив те, що багаторазово транслював на російську аудиторію.

https://glavred.net/world/politolog-ob-intervyu-putina-karlsonu-uzhasnaya-shtuka-amerikancy-slushat-ne-budut-10541186.html Посилання скопійоване

Сергій Жирнов висловив свою думку про інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону / Колаж: Главред, фото: скріншот

Інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському журналістові Такеру Карлсону було нудним і довгим, і американці його слухати не будуть. Про це в інтерв'ю Главреду сказав полковник запасу КДБ, ексрозвідник, політолог і публіцист Сергій Жирнов.

За його словами, Карлсон - "пропагандист, який приїхав до Путіна, і режим був такий щасливий, що до нього приїхала відома людина, що з нього зробили якусь російську зірку".

"Я подивився це інтерв'ю - це, звісно, жахлива штука (...) І це, до речі, дуже хороша новина для всіх, хто не любить Путіна і Такера Карлсона. Тому що американці це слухати не будуть - це слухати неможливо. І, до речі, Карлсон зробив передмову до цього інтерв'ю, де сказав, що, мовляв, ми почали говорити, але Путіна понесло, і він півгодини розповідав нам якусь лекцію з російської історії. Мовляв, це абсолютно жахливо, але ви вибачте, бо я його намагався перервати, вивести на нормальний шлях, однак зупинити його було неможливо. І це говорить медійний професіонал (...) Його програми регулярно набирали під 5 мільйонів глядачів (що для Америки - багато). І в цьому сенсі, від цього інтерв'ю було багато очікувань, розкрутки навколо нього. Росіяни взагалі зробили з цього інтерв'ю суперподію, тому що нарешті такий відомий американський ведучий до них приїхав", - сказав Жирнов.

При цьому нічого нового в інтерв'ю російський диктатор не сказав.

"Ті, хто дивилися виступи Путіна в останні два роки, взагалі не побачили в ньому нічого нового - це переливання з пустого в порожнє всього того, що Путін багаторазово транслював на російську аудиторію. І мене розчарував Такер Карлсон - я вважав, що він може зробити якісь яскраві ходи, поставити провокаційні запитання просто для того, щоб цікавіше ця справа виглядала", - сказав Жирнов.

Політолог зазначив, що Карлсон сказав Путіну, що збирається робити не телешоу, а серйозне інтерв'ю.

"А серйозне інтерв'ю з точки зору Путіна - це нудне інтерв'ю, коли він довго розповідає ні про що або про його моторошне бачення світу. Тобто вийшло пропагандистське відео, в якому Такер просто сидить і слухає Путіна, як бовдур", - додав Жирнов.

Хто такий Сергій Жирнов Сергій Олегович Жирнов - полковник запасу другого розряду, колишній розвідник-нелегал. Журналіст, економіст-міжнародник, громадський діяч, правозахисник, міжнародний консультант, пише cyclowiki.org. У 1999-2001 роках прославився своєю безпрецедентною історією зі спробою в судовому порядку отримати на руки диплом про закінчення КІ КДБ СРСР. Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації з 1997 року відмовляється видати колишньому розвіднику-нелегалу Жирнову його власний диплом про закінчення давно розшифрованого шпигунського вишу під приводом небезпеки розголошення державної таємниці. Неординарна судово-шпигунська історія отримала широкий публічний резонанс в Росії та за кордоном.

Дивіться відео бесіди з Сергієм Жирновим про інтерв'ю Путіна з Такером Карлсоном:

Інтерв'ю Путіна Карлсону

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону не було розраховане на російську аудиторію. Кремль мав намір створити інформаційні ефекти та істерику на Заході.

Путін в інтерв'ю Карлсону заявив, що нібито готовий до переговорів щодо війни в Україні та хоче таким чином домогтися "вирішення ситуації".

У цьому ж інтерв'ю Путін також назвав свою мету у війні з Україною і визнав, що її ще не досягнуто.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.