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"Погода військова": Макрон випустив дивну заяву про переговори між Україною та РФ

Марія Тупік
9 квітня 2023, 18:18 оновлено 9 квітня, 18:35
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Макрон додав, що мета діалогу з Китаєм полягає в тому, щоб закріпити спільні підходи до війни.
Макрон, Росія
Еммануель Макрон / УНІАН

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що час для переговорів України і Росії про завершення війни ще не настав.

В інтерв'ю виданню Les Échos він заявив, що зараз "погода військова".

"Я думаю, що Китай робить те ж саме спостереження, що і ми, а саме: зараз погода військова. Українці чинять опір, і ми їм допомагаємо. Зараз не час для переговорів, навіть якщо ми їх готуємо і якщо нам потрібно закласти основу", - заявив він.

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Макрон додав, що мета діалогу з Китаєм полягає в тому, щоб закріпити спільні підходи до війни:

  • Перше: підтримка принципів Статуту ООН.
  • Друге: чітке нагадування про ядерну силу, і саме Китай повинен звернути увагу на наслідки того, що президент Путін розмістив ядерну зброю в Білорусі через кілька днів після того, як він обіцяв цього не робити.
  • Третє: чітке нагадування про гуманітарне право та захист дітей.
  • І четверте: прихильність досягненню узгодженого і міцного миру, сказав Макрон.

Підсумки зустрічі Сі Цзіньпіна і Макрона

Президент Франції Еммануель Макрон 7 квітня завершив свій триденний візит до Китаю.

В ході візиту він провів зустріч з главою КНР Сі Цзіньпінем, сторони обговорили питання двостороннього співробітництва і війну Росії з Україною.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав, що ніхто не зацікавлений у тривалій війні Росії проти України, тому, мовляв, потрібно "без зволікання перейти до політичного врегулювання". У різних інтерпретаціях слів Цзіньпіна війна була названа "війною" і "українською кризою".

Цзіньпін також запропонував Франції висунути свій "політичний мирний план" щодо війни в Україні, який буде готовий підтримати Пекін.

Французький президент Макрон підкреслив, що завершення війни РФ проти України політичним шляхом має враховувати законні інтереси всіх сторін.

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