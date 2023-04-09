"Погода військова": Макрон випустив дивну заяву про переговори між Україною та РФ

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що час для переговорів України і Росії про завершення війни ще не настав.
В інтерв'ю виданню Les Échos він заявив, що зараз "погода військова".
"Я думаю, що Китай робить те ж саме спостереження, що і ми, а саме: зараз погода військова. Українці чинять опір, і ми їм допомагаємо. Зараз не час для переговорів, навіть якщо ми їх готуємо і якщо нам потрібно закласти основу", - заявив він.
Макрон додав, що мета діалогу з Китаєм полягає в тому, щоб закріпити спільні підходи до війни:
- Перше: підтримка принципів Статуту ООН.
- Друге: чітке нагадування про ядерну силу, і саме Китай повинен звернути увагу на наслідки того, що президент Путін розмістив ядерну зброю в Білорусі через кілька днів після того, як він обіцяв цього не робити.
- Третє: чітке нагадування про гуманітарне право та захист дітей.
- І четверте: прихильність досягненню узгодженого і міцного миру, сказав Макрон.
Підсумки зустрічі Сі Цзіньпіна і Макрона
Президент Франції Еммануель Макрон 7 квітня завершив свій триденний візит до Китаю.
В ході візиту він провів зустріч з главою КНР Сі Цзіньпінем, сторони обговорили питання двостороннього співробітництва і війну Росії з Україною.
Лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав, що ніхто не зацікавлений у тривалій війні Росії проти України, тому, мовляв, потрібно "без зволікання перейти до політичного врегулювання". У різних інтерпретаціях слів Цзіньпіна війна була названа "війною" і "українською кризою".
Цзіньпін також запропонував Франції висунути свій "політичний мирний план" щодо війни в Україні, який буде готовий підтримати Пекін.
Французький президент Макрон підкреслив, що завершення війни РФ проти України політичним шляхом має враховувати законні інтереси всіх сторін.
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