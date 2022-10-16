Під Білгородом по російських стріляли "добровольці" - таджики після релігійної суперечки - Арестович

Олексій Арестович / Колаж фото УНІАН

Двоє таджицьких "добровольців", відкрили вогонь по іншим російським окупантам на військовому полігоні в Бєлгородській області, пішли на це після того, як посперечалися з ними через релігійне питання. Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович.

За його словами, чоловіки, які почали стрілянину по російським окупантам, родом з Таджикистану. Таджикистан є переважно мусульманською країною. У той час як близько половини росіян мають християнське віросповідання.

Нагадаємо, увечері в неділю, 16 жовтня, росЗМІ повідомили про стрілянину в одній з військових частин Бєлгородської області. Пізніше у ворожому Міноборони інцидент назвали "терактом" на полігоні і заявили про 11 загиблих і 15 поранених.

Далі - губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про те, що постраждалих серед цивільних в результаті стрілянини немає.

Напередодні в Міноборони РФ заявили - стрілянину влаштували "двоє громадян однієї з країн СНД", в яку входить і Таджикистан.

До слова, це далеко не перший міжетнічний конфлікт між окупантами з різних частин Росії.

Наприклад, в червні буряти стрілялися з кадирівцями в Херсонській області. Там окупанти не могли поділити награбоване, до того ж бурят обурило, що кадирівці не воюють, а в основному відсиджуються в тилу.

Іноді доходило до артилерійських перестрілок - коли кадирівці накривали бурят "дружнім вогнем" у Чорнобаївці на Херсонщині.

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