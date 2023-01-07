"Перемир'я" від Путіна - цинізм: Росія хоче паузу, щоб знову напасти на Україну - Держдеп США

Російський диктатор Володимир Путін під своїм нібито "закликом до перемир'я" на Різдво міг мати прихований мотив, заявили в американському Держдепі.

Мета заяви Путіна про "перемир'я" - пауза для повторного нападу на Україну - Держдеп США / Колаж Кремль, УНІАН

Заява директора агресора Росії Володимира Путіна про "перемир'я" у війні проти України на Різдво є цинізмом, і така оцінка підтверджується. Москва вже так робила і сама порушувала свої ж "заклики". Країна-окупант будь-яку паузу прагне використати для переозброєння та нового нападу на Україну. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

"Ви чули, як я вчора сказав, що ми розглядаємо заклик Путіна до "перемир'я" не що інше, як цинізм. Думаю, ця оцінка підтвердилася, враховуючи те, що ми бачили протягом дня (6 січня.) ",- сказав він під час брифінгу Держдепу.

Представник Держдепартаменту нагадав, що Москва і раніше робила подібні цинічні заклики щодо "гуманітарного припинення вогню", зокрема, в Маріуполі. Втім, її окупаційні війська самі ж все і порушували.

Згідно з оцінкою американського відомства, Путін міг переслідувати "прихований мотив", коли робив заяву про "перемир'я на Різдво". Російська держава буде використовувати будь-яку паузу з метою перегрупування і нового нападу на Україну.

"Ми стурбовані тим, що Москва буде прагнути використовувати будь-яку потенційну паузу в бойових діях для переозброєння, перегрупування і, нарешті, для повторного нападу", - підкреслив Нед Прайс.

Війна Росії проти України

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше заявив, що сили оборони України в березні підуть у масштабний наступ з метою звільнення своїх територій в межах 1991 року.

Росія повинна зазнати остаточної поразки у війні.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що окупаційна армія Росії може піти в новий масштабний наступ на Україну із застосуванням резерву в 200 тисяч солдатів. На думку Арестовича, ЗСУ впораються з новими російськими загарбниками за 2-3 місяці.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що 2023-й рік стане роком наступу ЗСУ. Атакуючу міць української армії посилить військова техніка, надана Заходом - БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC і ЗРК Patriot. Далі, як вважає Данілов, почнеться наступний етап війни - справедливість і відплата.

Дивіться відео ТСН - війська РФ порушили фейкове "перемир'я" Путіна

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