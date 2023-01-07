glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Перемир'я" від Путіна - цинізм: Росія хоче паузу, щоб знову напасти на Україну - Держдеп США

7 січня 2023, 08:32
Російський диктатор Володимир Путін під своїм нібито "закликом до перемир'я" на Різдво міг мати прихований мотив, заявили в американському Держдепі.
Путін, Україна
Мета заяви Путіна про "перемир'я" - пауза для повторного нападу на Україну - Держдеп США / Колаж Кремль, УНІАН

Заява директора агресора Росії Володимира Путіна про "перемир'я" у війні проти України на Різдво є цинізмом, і така оцінка підтверджується. Москва вже так робила і сама порушувала свої ж "заклики". Країна-окупант будь-яку паузу прагне використати для переозброєння та нового нападу на Україну. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

"Ви чули, як я вчора сказав, що ми розглядаємо заклик Путіна до "перемир'я" не що інше, як цинізм. Думаю, ця оцінка підтвердилася, враховуючи те, що ми бачили протягом дня (6 січня.) ",- сказав він під час брифінгу Держдепу.

Представник Держдепартаменту нагадав, що Москва і раніше робила подібні цинічні заклики щодо "гуманітарного припинення вогню", зокрема, в Маріуполі. Втім, її окупаційні війська самі ж все і порушували.

Згідно з оцінкою американського відомства, Путін міг переслідувати "прихований мотив", коли робив заяву про "перемир'я на Різдво". Російська держава буде використовувати будь-яку паузу з метою перегрупування і нового нападу на Україну.

"Ми стурбовані тим, що Москва буде прагнути використовувати будь-яку потенційну паузу в бойових діях для переозброєння, перегрупування і, нарешті, для повторного нападу", - підкреслив Нед Прайс.

Війна Росії проти України

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше заявив, що сили оборони України в березні підуть у масштабний наступ з метою звільнення своїх територій в межах 1991 року.

Росія повинна зазнати остаточної поразки у війні.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що окупаційна армія Росії може піти в новий масштабний наступ на Україну із застосуванням резерву в 200 тисяч солдатів. На думку Арестовича, ЗСУ впораються з новими російськими загарбниками за 2-3 місяці.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що 2023-й рік стане роком наступу ЗСУ. Атакуючу міць української армії посилить військова техніка, надана Заходом - БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC і ЗРК Patriot. Далі, як вважає Данілов, почнеться наступний етап війни - справедливість і відплата.

Дивіться відео ТСН - війська РФ порушили фейкове "перемир'я" Путіна

Інші новини:

перемир'я Володимир Путін Держдепартамент США війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:31

"Сміливий і рішучий крок до капітуляції": Путіна рознесли в РФ за "перемир'я" - ISW

09:30

Гороскоп на тиждень 9-15 січня 2023: палаючі дедлайни, нерви і конфлікти принесе доляВідео

09:30

Привітання з Днем ангела Марії - картинки і листівки, Собор Пресвятої БогородиціФото

09:07

Кричав не тільки "Героям слава": виступ Галкіна в Дубаї змусив росіян плюватися жовчюВідео

08:32

"Перемир'я" від Путіна - цинізм: Росія хоче паузу, щоб знову напасти на Україну - Держдеп СШАВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:30

Барахлу на кухні не місце: як часто потрібно міняти сковорідкиВідео

08:28

ВСУ ліквідували сина представника КадироваВідео

08:20

Що росіяни робитимуть, коли Су-25 і Ка-52 закінчаться?Погляд

08:00

Світле свято Різдва: що побажати близьким в цей чарівний день

Реклама
07:34

Фінляндія передасть Україні танки Leopard 2: у Гельсінкі назвали умовуВідео

06:20

Чому Путіну раптом захотілося "нормально відсвяткувати Різдво"Погляд

03:50

Смак буде бомбічним, а аромат – феєричним: секрети приготування найсмачнішої домашньої ковбасиВідео

03:13

"Головне годувальницю не забруднити": Волочкова пішла у відрив на МальдівахВідео

02:10

Різке похолодання до - 20°: синоптики назвали українцям терміни крижаного прогнозуВідео

01:33

Повторний наступ РФ на Київ: російський опозиціонер оцінив ризик вторгнення з БілорусіВідео

01:00

Любовний гороскоп на тиждень 9-15 січня 2023: Тельцям - романтична вечеря, Терезам -вихор подій

00:10

Гудков розповів, чому розпад Росії є небезпечним для УкраїниВідео

06 січня, п'ятниця
23:35

Путін хоче мобілізувати ще півмільйона росіян для нового наступу: в ГУР розкрили план КремляВідео

23:06

"Будуть негайно надані": у США розкрили деталі великого пакету військової допомогиВідео

23:05

Гороскоп на завтра 7 січня 2023: Овнам - активність, Ракам - занепокоєння, а Рибам - сварки

Реклама
22:25

Трибунал над Путінним стане ударом для російських еліт: опозиціонер назвав наслідкиВідео

22:22

Окупаційна армія концентрує угруповання для проведення наступальних дій - ОПВідео

22:15

Військовий експерт розповів, чи варто боятися російської гіперзвукової ракети "Циркон"Відео

21:38

Ремонт, від якого всі будуть в захваті: наймодніші шпалери 2023 року

21:34

Гудков відверто розповів, чи вистачить РФ зброї на цілий рік і чи може вона отримати допомогу ззовніВідео

21:19

Patriot прикриє небо: у ФРН розкрили деталі допомоги для УкраїниВідео

21:14

"Гаага плескає в долоні і готує камеру": Гіркін люто посварив Путіна за"перемир'я"Відео

21:01

ЗСУ розбомбили базу окупантів на Херсонщині: у Генштабі розповіли "гарячі" подробиціВідео

20:51

Які 2 речі не можна порушувати на Різдво 2023, щоб лиха не залучити: прикмети на 7 січняВідео

20:28

"Процес пішов": Арестович назвав регіон, куди РФ кине всі свої сили для наступуВідео

20:21

Від HIMARS до "вбивць танків": США оголосили рекордний пакет допомоги для ЗСУВідео

20:17

Путін битиметься за Крим: російський політик пояснив, чому диктатор відмовиться від ДонбасуВідео

20:14

Тополі садили скрізь: навіщо в СРСР створили пекло для алергіків і прибиральників

19:51

"Окупанти - в землі": на Запоріжжі склад БК підірвали разом із сотнями росіянВідео

19:20

Останній шанс ПутінаПогляд

19:00

"Завжди усміхнений і щирий": у боях під Бахмутом трагічно загинув відомий український стронгмен

18:29

Громадянин РФ потужно облаяв Путіна у своєму паспорті, щоб його не вигнали з України - ДПСУВідео

18:00

Чи піде влада України на аморальні компроміси з Росією: що думають українціВідео

17:39

"Крок до миру": президент Угорщини похвалила Путіна і зганьбилася перед усім світомВідео

17:35

ПЦУ проведе богослужіння в Лаврі: релігієзнавець попередила про підготовку провокацій УПЦ МПВідео

Реклама
17:33

Обігнали Іран, Ізраїль і Німеччину: ЗСУ вперше потрапили до ТОП-15 армій світуВідео

17:27

Юрій Горбунов і Студія "Магарич" представляють масштабний народний проєкт "Похорони путіна"Відео

17:10

Все буде дуже смачно: коли і як потрібно солити картоплю, щоб не зіпсувати стравуВідео

16:54

"Примітивний обман": у Зеленського жорстко відповіли на пропозицію РФ щодо "перемир'я"Відео

16:48

Рум'яна скоринка забезпечена: як правильно смажити картоплю, щоб всі попросили добавкиВідео

16:35

Не все одно, як зберігати вино: кращі способи зберегти благородний напійВідео

16:31

Пухнастий барометр: чому кішки закривають ніс лапами або хвостом

16:27

Німеччина передасть Україні близько 40 БМП Marder і систему Patriot в першому кварталі 2023 рокуВідео

16:23

ЗСУ підуть у наступ у 2023 році: Данілов розкрив сценарій нового етапу війниВідео

15:53

Вихід до Азова із заходом у Крим: військовий експерт назвав напрямок контрнаступу ЗСУВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти