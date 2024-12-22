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Потрібний мирний договір: Папа розкритикував Європу за озброєння війни в Україні

Марія Николишин
22 грудня 2024, 17:37
747
Франциск заявив, що бачить "загальну тенденцію самознищення через війну".
Потрібний мирний договір: Папа розкритикував Європу за озброєння війни в Україні
Папа висловився про війну в Україні / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, ua.depositphotos.com

Головне із заяви понтифіка:

  • Лицемірно говорити про мир і озброюватися
  • Один із найбільших доходів від інвестицій у Європі отримують збройові заводи
  • Є необхідність різдвяного перемир'я в Україні

Папа Римський Франциск знову відзначився заявою про війну в Україні. Зокрема, він сказав, що лицемірно говорити про мир і озброюватися. Про це Франциск сказав інтерв'ю аргентинському телеканалу Orbe 21, передає Vatican News.

"Мене турбує, що численні заклики міжнародних організацій до світу входять до одного вуха і виходять через інше. У цьому є й приховане лицемірство: ми говоримо про мир, але озброюємо війну", – сказав понтифік.

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Франциск наголосив, що йдеться саме про Європу, яка дає зброю Україні.

"Один із найбільших доходів від інвестицій у Європі отримують збройові заводи. Ми організуємо конференції та мирні зустрічі, але продовжуємо виробляти зброю для вбивства", – додав Папа Римський.

Він також заявив, що бачить "загальну тенденцію самознищення через війну".

"Терміново необхідний мирний договір, але коли йдеться про мир, починають танцювати менует з другорядними речамми", – продовжує понтифік.

Крім того, Папа заявив, що стурбований відправкою на фронт молодих українців: "Так вийшло, що в них мало чоловіків, у той час як у Росії їх багато".

Варто додати, що у своєму зверненні до прочан Франциск вкотре згадав про необхідність різдвяного перемир'я в Україні.

"Стражденна Україна і далі потерпає від обстрілів міст, які іноді пошкоджують школи, лікарні, храми. Нехай же замовкне зброя і залунає різдвяна коляда! Молімося, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах, у Святій Землі, в Україні, на всьому Близькому Сході та в усьому світі", - підсумував він.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний рік буде ключовим для України щодо встановлення справедливого миру.

Водночас, експерти Міжнародного валютного фонду оновили негативний сценарій для України на випадок більш інтенсивної війни. Він передбачає, що війна триватиме до середини 2026 року.

Крім того, Зеленський повідомляв, що обраний президент США Дональд Трамп знає про небажання України здаватися і заморожувати війну. Важливо, щоб зміни у США з приходом Трампа до влади були на користь України.

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Хто такий Папа Франциск?

Франциск - 266-й Папа Римський із 13 березня 2013 року. Ординарій українських греко-католиків у Аргентині з 1998 року. Перший понтифік-єзуїт.
6 квітня 2022 року Папа Франциск засудив різанину в Бучі та підняв український прапор.
15 квітня 2022 року під час традиційної Хресної ходи в Римі у Страсну п'ятницю Франциск закликав українців і росіян до примирення.
18 листопада 2022 року Папа Франциск вкотре назвав російське вторгнення в Україну "конфлікт в Україні", заявивши, що Ватикан готовий виступити посередником, щоб зупинити конфлікт в Україні.

25 серпня 2023 року Папа Римський заявив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії".
9 березня 2024 року стало відомо, що в лютому місяці у інтерв'ю швейцарській компанії RSI Франциск заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією, пише Вікіпедія.

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війна в Україні папа римський Франциск війна Росії та України
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