"Не може тривати довго": Ейдман спрогнозував, чи будуть в РФ приховувати смерть Путіна

Поки "верхівка" вирішуватиме свої питання, росіянам включать трагічну музику на телебачені.

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Коли помре Путін, по росТБ можливо покажуть "Лебедине озеро" / Колаж: Главред, фото: фото: facebook, скріншот, bolshoi.ru

Якщо російський диктатор Володимир Путін помре, то його смерть можна буде приховувати не більше одного-двох днів. Про це російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман розповів в інтерв'ю Главреду.

"Не думаю, що його смерть можна буде довго приховувати – можливо, добу або дві. До речі, смерть Сталіна довго не приховували – якщо мені не зраджує пам'ять, кілька діб не повідомляли про інсульт, але про смерть повідомили набагато швидше", - сказав він.

Ейдман нагадав, що в Азербайджані була дивна історія зі смертю Гейдара Алієва, в Узбекистані - зі смертю Іслама Керімова, про яку теж довго не повідомлялося.

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"Можливо, в той же день, коли ввечері оголосять про смерть Путіна, з ранку можуть бути якісь зміни в програмах ТБ, включать якусь трагічну музику, щоб поступово підготувати людей, поки верхівка вирішить свої питання. Але це не може тривати довго. Не може бути такого, щоб тиждень або навіть кілька днів по російському телебаченню були скасовані всі програми, грав вальс Шопена з ранку до вечора, а про смерть Путіна не оголошували", - сказав публіцист.

Ейдман також не вірить в існування двійників Путіна: "Це все нісенітниця, яку взагалі не варто обговорювати".

Чутки про смерть Путіна

Увечері 26 жовтня Telegram-канал Генерал СВР повідомив, що Путін нібито "помер" внаслідок зупинки серця у резиденції на Валдаї, а в Росії "починається переворот".

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що реагувати на чутки про смерть Путіна українці повинні стримано, адже поширюють їх анонімні телеграм-канали, які підконтрольні країні-агресору Росії. Така інформація може поширюватися з метою вивчення реакції, зокрема, серед громадян РФ.

На тлі чуток про смерть російського диктатора Володимира Путіна західні ЗМІ пишуть про те, хто міг би стати наступником президента РФ. Можливі варіанти описало видання The Independent.

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