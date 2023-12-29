'Не випробовуйте наші кордони': Польща обіцяє жорсткіше реагувати на провокації РФ

Польщі готова швидко та ефективно реагувати на будь-які подібні порушення повітряного простору.

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Польща попередила РФ про "жорсткішу реакцію" в разі повторення провокації з ракетою / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Генеральний штаб ЗСУ

Польща жорсткіше реагуватиме на подібні інциденти порушення повітряного простору Росією. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський журналістам після зустрічі з російським дипломатом, передало видання WPolityce.pl.

Бартошевський попередив уповноваженого у справах РФ Андрія Ордаша, що "повторення таких спроб викличе жорсткішу реакцію з боку Республіки Польща, оскільки це є випробуванням нашої ефективності та нашого підходу до оборони".

"Я можу запевнити вас, що ми в змозі швидко й ефективно відреагувати, якщо це повториться. Я сказав тимчасовому повіреному, щоб він припинив випробовувати кордони нашої держави", - сказав представник МЗС Польщі. відео дня

Бартошевський також наголосив, що будь-яка ракета, яка перетне кордон, буде негайно збита, а Польща активно зміцнюватиме свою оборонну інфраструктуру, спрямовуючи зусилля на підвищення безпеки країни у 2024 році.

"Ми маємо добре підготовлену армію, чудових командирів і чудового міністра національної оборони, і ми зробимо все, щоб у 2024 році безпека Польщі була значно підвищена", - додав Бартошевський.

Падіння ракети в Польщі

Нагадаємо, в результаті ракетної атаки Росії 29 грудня по території України, невідомий об'єкт залетів на територію Польщі. Інцидент підтвердило Оперативне командування Збройних сил Польщі, яке задіяло свої сили та засоби у відповідь на загрозу.

Також через падіння невідомого об'єкта на території Польщі проводились дослідження щодо його походження. Речник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що подібні інциденти у сусідніх країнах вже стали наслідком масованих ракетно-дронових атак Росії на Україну.

Для пояснення ситуації МЗС Польщі викликало на зустріч російського дипломата Андрія Ордаша. Йому вручили ноту протесту.

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