'Не випробовуйте наші кордони': Польща обіцяє жорсткіше реагувати на провокації РФ

Польща жорсткіше реагуватиме на подібні інциденти порушення повітряного простору Росією. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський журналістам після зустрічі з російським дипломатом, передало видання WPolityce.pl.
Бартошевський попередив уповноваженого у справах РФ Андрія Ордаша, що "повторення таких спроб викличе жорсткішу реакцію з боку Республіки Польща, оскільки це є випробуванням нашої ефективності та нашого підходу до оборони".
"Я можу запевнити вас, що ми в змозі швидко й ефективно відреагувати, якщо це повториться. Я сказав тимчасовому повіреному, щоб він припинив випробовувати кордони нашої держави", - сказав представник МЗС Польщі.відео дня
Бартошевський також наголосив, що будь-яка ракета, яка перетне кордон, буде негайно збита, а Польща активно зміцнюватиме свою оборонну інфраструктуру, спрямовуючи зусилля на підвищення безпеки країни у 2024 році.
"Ми маємо добре підготовлену армію, чудових командирів і чудового міністра національної оборони, і ми зробимо все, щоб у 2024 році безпека Польщі була значно підвищена", - додав Бартошевський.
Падіння ракети в Польщі
Нагадаємо, в результаті ракетної атаки Росії 29 грудня по території України, невідомий об'єкт залетів на територію Польщі. Інцидент підтвердило Оперативне командування Збройних сил Польщі, яке задіяло свої сили та засоби у відповідь на загрозу.
Також через падіння невідомого об'єкта на території Польщі проводились дослідження щодо його походження. Речник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що подібні інциденти у сусідніх країнах вже стали наслідком масованих ракетно-дронових атак Росії на Україну.
Для пояснення ситуації МЗС Польщі викликало на зустріч російського дипломата Андрія Ордаша. Йому вручили ноту протесту.
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