У США напали на будинок Ненсі Пелосі: поранили її чоловіка

Джозеф Байден і Ненсі Пелосі / GettyImages

У США скоїли напад на спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

Як повідомила пресслужба Білого дому, в результаті зловмисник поранив її чоловіка, він госпіталізований.

Повідомляється, що проникнення в будинок в Каліфорнії сталося рано вранці, 28 жовтня.

Чоловік спікера Палати представників Пол Пелос отримав поранення.

Самої Пелосі вдома в момент нападу не було.

Що відомо про нападника

Нападник перебуває під вартою, мотиви нападу розслідуються.

Пол Пелосі доставлений до лікарні, де отримує медичну допомогу і, як очікується, повністю одужає.

Нагадаємо, 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань, чим викликала неймовірний скандал з боку Китаю.

Китай, у свою чергу, засудив цей візит. Згодом військові Китаю почали навчання біля Тайваню. Вони відбувалися в шести зонах навколо острова.

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