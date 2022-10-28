У США напали на будинок Ненсі Пелосі: поранили її чоловіка

Чоловік спікера Палати представників Пол Пелос отримав поранення, а самої Пелосі в будинку не було.
У США скоїли напад на спікера Палати представників Ненсі Пелосі.
Як повідомила пресслужба Білого дому, в результаті зловмисник поранив її чоловіка, він госпіталізований.
Повідомляється, що проникнення в будинок в Каліфорнії сталося рано вранці, 28 жовтня.
Чоловік спікера Палати представників Пол Пелос отримав поранення.
Самої Пелосі вдома в момент нападу не було.
Що відомо про нападника
Нападник перебуває під вартою, мотиви нападу розслідуються.
Пол Пелосі доставлений до лікарні, де отримує медичну допомогу і, як очікується, повністю одужає.
Нагадаємо, 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань, чим викликала неймовірний скандал з боку Китаю.
Китай, у свою чергу, засудив цей візит. Згодом військові Китаю почали навчання біля Тайваню. Вони відбувалися в шести зонах навколо острова.
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