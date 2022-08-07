Масове звільнення і вбивства генералів РФ: розвідка Британії про провал окупантів

Олександр Дворніков / ua.depositphotos.com

В ході війни в Україні російські окупанти втратили відразу кілька генералів, а ще частина була зміщена зі своїх постів через провали в ході "спецоперації".

Командувачі Східного і Західного військових округів Росії втратили свої посади в ході війни в Україні, йдеться у звіті Міністерства оборони Великобританії в Twitter з посиланням на дані розвідки.

Підкреслюється, що генерал-полковник Олександр Чайко був звільнений з посади командувача Східним військовим округом в травні 2022 року.

Крім того, генерал-полковник Олександр Журавльов, який командував Західним військовим округом з 2018 року, не був присутній на дні ВМФ Росії в Санкт-Петербурзі 31 липня 2022 року, що може говорити про те, що його замінив генерал-лейтенант Володимир Кочетков.

У повідомленні вказується на те, що генерал Олександр Дворніков раніше був усунутий від командування "спецоперацією" в Україні, а генерал Сергій Суровікін прийняв командування Південним угрупуванням військ від генерала Геннадія Жидко.

"До цих звільнень додається щонайменше 10 російських генералів, убитих на полі бою в Україні. Кумулятивний вплив на послідовність командування, ймовірно, сприяє тактичним і оперативним труднощам Росії", - додали в розвідці Британії.

Війна в Україні

У Генштабі Збройних сил України раніше заявили, що Росія відправляє свої війська до північно-східних районів Херсонської області. Ворог перекидає туди велику кількість військової техніки і зброї. В українському командуванні вважають, що загарбники можуть піти в наступ в глибину території, щоб спробувати перевести ЗСУ в оборону.

Тривають бої на Донбасі. Окупанти сконцентрували свої зусилля в районах Бахмута та Авдіївки. Загарбники намагаються створити умови для захоплення Соледара з Бахмутом з метою відтиснення армії України від західної околиці Донецька.

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