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Річниця висадки в Нормандії: один з ветеранів намагався поцілувати руку Зеленському

Юрій Берендій
6 червня 2024, 20:19
166
Один із ветеранів Другої світової війни намагався поцілувати руку українського президента Володимира Зеленського під час урочистих заходів у Франції.
Річниця висадки в Нормандії: один з ветеранів намагався поцілувати руку Зеленському
Ветеран Другої світової не стримався під час офіційної церемонії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Сьогодні, 6 червня, президент України Володимир Зеленський взяв участь у пам'ятній церемонії присвяченій 80-й річниці висадки військ союзників у Нормандії. Згідно із відео французьких телеканалів, які вели пряму трансляцію дійства, українського президента на святкуванні зустріли оплесками.

Згідно з опублікованими кадрами, один із журналістів встиг запитати Володимира Зеленського про те, чи сподівається він, що одного дня союзники висадять десант в Україні по аналогії із Нормандією.

"Так, сподіваюся", - зазначив він.

відео дня

Також під час урочистостей з президентом України стався курйозний інцидент. Ветеран Другої світової війни спробував поцілувати руку Володимира Зеленського, що потрапило в об'єктиви телеканалів.

Дивіться відео про те, як ветеран Другої світової війни намагається поцілувати руку Володимиру Зеленському:

Річниця висадки в Нормандії: один з ветеранів намагався поцілувати руку Зеленському
Скріншот

На кадрах, що з'явилися в Інтернеті, видно, як ветерана однієї із західних країн по черзі представляли гостям церемонії. Першим його привітав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Наступним у черзі після Трюдо був Володимир Зеленський. Після того, як ветеран побачив українського президента, він одразу спробував поцілувати йому руку, вигукнувши фразу: "Рятівник народу!". Однак, Володимир Зеленський швидко зорієнтувався і зупинив жест ветерана, міцно обнявши його.

Риторика Макрона щодо війни в Україні різко змінилася

Французький лідер Еммануель Макрон ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займав дуже "миролюбну" позицію щодо Москви, постійно закликаючи сторони до "діалогу".

Ба більше, Макрон наполягав, що Путіну в цій війні слід "зберегти обличчя", натякаючи на територіальні поступки країні-агресорці, що відверто не подобалося ні Києву, ні західним союзникам.

Але після виснаження у ЗСУ ресурсів (техніки та боєприпасів) через допомогу США, що скоротилася, Макрон перемкнувся на "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу.

Серед причин, які спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростання тиску на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США та Німеччини.

Візит Зеленського до Франції - допомога Франції для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у четвер, 6 червня, президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа для зустрічі з французьким колегою Еммануелем Макроном. Зустріч стане продовженням конференції на підтримку України, що відбулася в Парижі 26 лютого.

Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у заходах у Франції на честь висадки союзних військ у Нормандії. Під час цієї поїздки він закликатиме членів НАТО прийняти рішення щодо збиття російських ракет над Україною, повідомляє Politico.

Французький президент Еммануель Макрон прагне встигнути створити коаліцію з відправки західних інструкторів до України до приїзду Володимира Зеленського в Париж, пише газета Le Monde.

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