Європа стане "недоступною": які обмеження чекають росіян в ЄС

Євросоюз, Росія / pixabay

Європейський союз призупинить дію угоди з Росія, яке полегшує видачу шенгенських віз.

Як заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в Facebook, ЄС не буде вводити повну заборону на видачу віз.

За його словами, з цього питання немає єдиної думки.

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Міністр додав, що Угорщина, поряд з деякими іншими країнами-членами ЄС, виступає проти заборони на видачу віз Росією.

Який "візовий бан" чекає росіян

Раніше Чехія, яка зараз головує в Раді ЄС, висунула пропозицію про призупинення візової угоди з РФ як компромісний варіант. Цей крок передбачає:

збільшення візового збору з 35 до 80 євро;

збільшення часу обробки візових заяв;

більша кількість необхідних для цього документів.

Остаточне рішення з приводу віз для росіян буде прийнято в найближчі тижні.

Головні прихильники повної заборони на видачу віз громадянам країни-терориста – Польща, Фінляндія та країни Балтії.

Заборона видачі віз ЄС росіянам

Нагадаємо, Європейський союз збирається призупинити угоду, що спрощує заявки росіян на візи, щоб ускладнити його громадянам поїздки в Європу.

Перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав знайти спільну мову на дебатах щодо заборони на видачу віз для росіян.

Німеччина і Франція не хочуть вводити повну заборону на видачу віз для росіян, оскільки це нібито може ще сильніше згуртувати громадян РФ навколо путінського режиму.

Президент України Володимир Зеленський 29 серпня закликав Європу не видаватимуть візи росіянам для поїздок до країн ЄС. За словами гаранта, вони не повинні відсиджуватися в європейських державах, поки інші борються з російським терором.

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