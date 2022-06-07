"Цирк і знущання": у Греції розкритикували німецьку схему передачі БМП

У Греції розкритикували німецьку схему постачання БМП / колаж Вікіпедія / ua.depositphotos.com

У Міноборони Греції різко розкритикували позицію Німеччини щодо відмови надавати Україні військову техніку безпосередньо, а замість цього німці хочуть передати озброєння через Грецію.

Як заявив неназваний чиновник волоського оборонного Міністерства, Німеччина затримує поставки військової техніки Греції, яка має замінити передані Україні БМП. Через це ЗСУ не отримають допомоги від Афін ще як мінімум два місяці, повідомляє Bild,

"Коли Україна повинна отримати танки - коли війна закінчиться? Це цирк. Знущання і над Україною, і над Грецією. Для цього просто немає підстав. Олаф Шольц не хоче допомагати Україні безпосередньо, але й не хоче в цьому відкрито зізнаватися", - обурений представник Міноборони Греції.

При цьому Грецький військовий експерт Христос Капуцис вважає, що радянські БМП-1, Які Греція планує передати Україні, не особливо допоможуть українським військовим, тому як така техніка є "легкою мішенню".

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Поставки німецького озброєння Україні

Раніше Главред писав про те, що німецький федеральний канцлер Олаф Шольц оголосив про нові кругові постачання військової техніки.

Як йдеться в тексті, Німеччина передасть Греції свої нові бойові машини, а натомість офіційні Афіни віддадуть офіційному Києву стару техніку радянського виробництва.

Зазначимо, у Німеччині критикують канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder. Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з Вільної демократичної партії закликає федеральний уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну 50 бойових машин піхоти Marder.

Також вона закликала Німеччину до прозорого спілкування з Україною і запропонувала створити посаду спеціального координатора з постачання зброєю. Вона зазначила, що це має відбутися "вже негайно або перед парламентськими літніми канікулами в липні".

Цю позицію підтримав і представник "вільних демократів" Олександр Ламбсдорф.

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