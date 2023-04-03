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"Буде майже апокаліпсис": коли армія РФ буде розгромлена, в Росії почнеться війна всіх проти всіх – Ейдман

3 квітня 2023, 12:18
Різні угруповання в Росії побачать слабкість Путіна і вирішать скористатися ситуацією. Кожен "хапатиме свій шматок", поки влада у країні-агресорці буде слабкою.
Владимир Путин, Игорь Эйдман
Коли армія РФ буде розгромлена, в Росії почнеться війна всіх проти всіх, прогнозує Ейдман/ сайт Кремля, скрін

Диктатор країни-агресорки Росії Володимир Путін зараз поводиться як злодій у законі. Він сидить на своєму "троні", а різні угруповання в РФ приходять до нього.

Зараз у російського диктатора роль не політика, якому треба залучити на свою сторону різні сили, а ключового гравця у диктатурі, навколо якого все крутиться. Так думку висловив російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман в інтерв'ю Главреду.

"Путін начебто злодій в законі сидить на своєму троні, а різні угруповання приходять до нього. Він дає всім сестрам по сережках і розрулює їхні конфлікти. Тобто у нього роль не політика, який намагається залучити на свій бік різні сили і між ними лавірувати, а, навпаки, ключового гравця в цій диктатурі, до якого всі апелюють і шукають підтримки", – зазначає Ейдман.

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Хто такий Ігор Ейдман

Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один із найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

За його словами, ця ситуація може закінчитися, коли українські військові розгромлять російську окупаційну армію в Україні, і росіяни побіжать з фронту так само, як бігли з фронтів Першої світової війни. Тоді ситуація може різко змінитися, зазначає соціолог.

"Путіна перестануть сприймати як злодія в законі, вирішать, що він вже слабкий, програв цю війну, і навіщо до нього звертатися, коли потрібно ділити все, поки влада ослабла. Кожен буде хапати свій шматок, і почнеться війна "всіх проти всіх". Тобто відбудеться майже апокаліпсис", – спрогнозував Ейдман.

Можливість розпаду Росії

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов спрогнозував, що країна-агресорка Росія незабаром припинить своє існування в нинішніх межах. Він підкреслив, що найближчим часом відбудеться розвал РФ і на її території сформуються вільна Ічкерія, Татарстан та Дагестан.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначає, що світу потрібно готуватися до розпаду країни-агресорки Росії, який буде відбуватися незалежно від їхнього бажання. Захід поки не розуміє, чим має завершитися війна в Україні. Також у західних країнах не розуміють, що робити з Росією.

Опозиційний політик, журналіст і соціолог Ігор Яковенко висловив думку, що можливість розпаду країни-агресорки Росії залежить від того, наскільки важкої поразки завдасть їй Україна у війні. У випадку програшу Росії у війні всередині держави може виникнути смута, переконаний Яковенко.

Нагадаємо, головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник зазначав, що на Заході зрозуміли, якою країна-агресорка Росія є насправді, і що росіяни – це глибоко кримінальна маса. Навіть якщо путінського режиму в РФ не буде, імперство все одно залишиться в крові росіян. Тому західні держави найімовірніше не хочуть збереження такої системи в РФ у будь-якому вигляді.

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