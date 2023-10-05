"Апокаліптична" ДТП в Італії: кількість загиблих українців зросла до 9

В Італії ідентифікували всіх загиблих у ДТП, що сталася близько восьмої вечора 3 жовтня поблизу Венеції. В автокатастрофі загинула 21 людина. Серед них - 9 українців.
Італійське видання Ansa пише, що крім громадян України, жертвами ДТП стали 4 румуни, 3 німці, двоє португальців, хорват, південноафриканець і єдиний італієць - 40-річний житель Тревізо, який був водієм автобуса.
Серед постраждалих ідентифіковані 13 з 15 осіб: п'ятеро громадян України, четверо німців, двоє іспанців, хорват і француз. Вони знаходяться в лікарнях.
Особи ще двох постраждалих поки не підтверджені. Ймовірно це громадянин України та Німеччини.
З 15 госпіталізованих - 12 дорослих і троє неповнолітніх. Десять з них знаходяться в реанімації.
Правоохоронці розглядають дві основні версії причин трагедії:
- ризикований маневр за участю ще одного автобуса і стара огорожа;
- хвороба водія, який не зміг впоратися з керуванням транспортним засобом.
"Наразі підозрюваних немає. Огорожа, місце падіння автобуса і сам транспортний засіб заарештовані", - сказав прокурор Бруно Черкі.
Смертельна ДТП в Італії - що відомо
Автобус, який віз туристів в кемпінг в Маргері, розбився ввечері 3 жовтня. Транспортний засіб злетів з естакади і впав з висоти. За деякими даними, автобус працював на метані, впав на лінії електропередачі та загорівся.
Слідів гальмування на асфальті, за попередніми даними, немає.
Тривають слідчі дії.
У жахливій аварії загинула 21 людина. 19 пасажирів загинули на місці, ще двоє - померли в лікарні.
Спочатку повідомлялося про п'ять жертв серед громадян України. Речник МЗС Олег Ніколенко пізніше уточнив, що четверо українців загинули, ще четверо - отримали поранення.
Причина аварії поки невідома. Імовірно, водієві раптово стало зле.
Мер Венеції оголосив траур в пам'ять про жертв смертельної аварії.
Італійська преса описує цю автокатастрофу не інакше як "апокаліптичну".
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