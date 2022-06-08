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ЗСУ розгромили рашистів під час штурму біля Берестового - Генштаб

8 червня 2022, 20:05

На Сіверському напрямку окупанти продовжують забезпечувати посилену охорону ділянки кордону в Брянській і Курській областях.

війна в Україні
Росіяни обстрілювали об'єкти цивільної інфраструктури / Фото t.me/pavlokyrylenko_donoda, УНІАН

У середу, 8 червня, рашисти масово обстрілювали цивільну інфраструктуру на низці напрямків, але зазнали значних втрат під час штурму біля Берестового, повідомляє Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках Білорусь здійснює переміщення окремих підрозділів у пункти постійної дислокації.

На Сіверському напрямку окупанти продовжують забезпечувати посилену охорону ділянки кордону в Брянській і Курській областях. Обстріляли із мінометів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ходина, Рижівка та Велика Писарівка Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Уди, Удельник, Ртищівка, Іванівка, Гусарівка, тощо.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Привілля, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Воронове, Тошківка, Гірське та інших.

На Слов'янському напрямку українські бійці успішно заважають ворогові поліпшити своє тактичне положення в напрямку міста Слов'янськ. Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах вільного, Адамівки, Долини і Тетянівки, а також завдали авіаудару по Слов'янську.

На Бахмутському напрямку окупанти відкрили вогонь з артилерії по районах населених пунктів Комишуваха, Врубівка, Миколаївка, Семигір'я і Нью-Йорк, а також завдали авіаударів поруч з новою Кам'янкою, Покровському.

Наші ж бійці завдали значних втрат окупантам у живій силі та техніці під час ворожого штурму поблизу Берестового.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках:

Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам'янка, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Вугледар, Микільське та інших. Також російські військові застосували авіацію поруч з Мар'їнкою і Кам'янкою.

На Південнобузькому напрямку без істотних змін. Ворог застосував артилерію в районах Великої Костромки, Любомирівки та Новомиколаївки, а штурмову та армійську авіацію в районах населених пунктів Олександрівка, Князівка та Новоданилівка.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 7 червня заявив, що ЗСУ не можуть перейти до широкомасштабної контрнаступної військової операції через брак військової техніки. У російських окупантів перевага в озброєннях, а Україна прагне зберегти життя своїх військових.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що армії України для повномасштабного контрнаступу потрібно багато сучасної зброї. Йдеться про сотні одиниць ракетних систем, артилерії, а також літаки, танки і тисячі безпілотників. Також слід сформувати шість бригад чисельністю 25 тисяч осіб.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україні потрібно більше зброї від Заходу. Українські війська серйозно поступаються в артилерійській потужності російської армії на Донбасі. Без поставок потрібної кількості озброєнь Україні складно зупинити наступ Росії, не кажучи вже про перехід до контрнаступної військової операції.

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