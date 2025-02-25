Україна готова: Подоляк зробив заяву про обмін полоненими 'всіх на всіх'

Україна завжди готова дуже швидко йти на розв’язання гуманітарних питань.

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Обмін полоненими з РФ / колаж: Главред, фото: t.me/Koord_shtab, скріншот з відео

Головне із заяви Подоляка:

Київ готовий до обміну полоненими у форматі "всіх на всіх"

Є країни-посередники, які готові організувати процес обміну

Поки невідомо, чи готова Росія до таких кроків

Україна готова до обміну полоненими у форматі "всіх на всіх", і низка країн-партнерів можуть сприяти цьому процесу. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі FreeДом.

Зокрема, він нагадав, що президент України Володимир Зеленський на форумі Підтримуй Україну заявив, що Росія повинна подати реальні сигнали про бажання завершити війну. І одним із таких кроків може стати звільнення всіх українських полонених — і військових, і цивільних. Київ готовий до обміну у форматі "всіх на всіх".

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"Було б непогано, якби Росія почула ці сигнали. Ця ініціатива президента вже звучала не один раз. Наскільки Російська Федерація готова до таких кроків — давайте почекаємо. Але ми бачимо, що РФ не дотримується не те, що готовності обміняти всіх на всіх, вона не дотримується принципу, прописаного в Женевській конвенції щодо поведінки у ставленні до полонених", - наголосив Подоляк.

За його словами, у глобального співтовариства немає інструментів, які дозволяли б контролювати, як до наших військовополонених ставляться в Росії, чи дотримуються конвенційного статуту.

Він також зазначив, що є країни-посередники, які готові організувати процес обміну за форматом "всіх на всіх" — це країни арабського регіону, Туреччина та інші.

Подоляк додав, що Україна завжди готова дуже швидко йти на розв’язання гуманітарних питань, зокрема щодо обміну полоненими.

Обмін полоненими - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 5 лютого між Україною та РФ відбувся обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 150 наших захисників.

30 грудня між Україною та РФ відбувся один із найбільших обмінів полоненими. Додому вдалося повернути 189 наших захисників. У Мережі розлетілися чутливі відео з моментом повернення українських військових на рідну землю.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що у російському полоні перебувають щонайменше шість українських мерів і голів громад.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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