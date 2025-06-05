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США послаблюють Україну у боротьбі з дронами РФ: ЗМІ повідомили, що сталося

Анна Косик
5 червня 2025, 11:39
257
Адміністрація Трампа прийняла неочікуване рішення, яке вирішили публічно не оголошувати.
Дрон, Трамп
У США перенаправили допомогу, яку раніше надавали Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот, Генштаб ЗСУ

Головне:

  • У Штатах переорієнтували військову допомогу, яку надавали Україні
  • Тепер Україна не буде отримувати надважливі системи для збиття дронів РФ

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила перенаправити ключову для боротьби з безпілотниками країни-агресорки Росії технологію, яка раніше призначалася для України, американським військовим.

Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела в оборонних колах США. Вони повідомили, що минулого тижня Пентагон попередив Конгрес США про перенаправлення спеціальних детонаторів для ракет, які Україна використовує для ударів по російських безпілотниках, підрозділам ВПС США на Близькому Сході.

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Йдеться про компоненти системи Advanced Precision Kill Weapon System, яку Україна отримує від Сполучених Штатів протягом останніх років.

"США пішли на цей крок після того, як президент Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін сказав йому в телефонній розмові, що Москва повинна буде рішуче відповісти на нещодавні українські атаки, що послаблює перспективи зупинення війни, яка розпочалася на початку 2022 року", - йдеться у статті.

Таке рішення щодо фактичної переорієнтації військової допомоги викликає деякі побоювання щодо того, чи будуть надалі США дотримуватися довгострокових зобов’язань перед Україною.

Військова допомога США Україні - останні новини

Раніше в адміністрації Трампа повідомляли, що Сполучені Штати Америки не припинили постачання зброї Україні. Уся допомога, раніше схвалена Конгресом для України, продовжує надходити.

Хоча перед цим, як писав Главред, приблизно через тиждень після інавгурації президента США Дональд Трампа на другий президентський термін була зупинена допомога Україні.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що європейські лідери намагаються знайти спосіб забезпечити Україну зброєю, оскільки президент США Дональд Трамп, схоже, може відмовитися від військової допомоги країні, яка захищається від російського вторгнення.

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Що таке The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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