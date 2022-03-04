Три літаки РФ "пішли в мінус": у ЗСУ назвали нищівні втрати ворога

/ mil.gov.ua

За добу четверга, 3 березня, українська протиповітряна оборона знищивши три російські літаки, тактична авіація завдала ряд ударів по наземних цілях.

Кількість знищених вертольотів ворога уточнюється, передавати у прес-службі Командування Повітряних сил ЗСУ.

"За добу 3 березня ситуація на фронті характеризується відчайдушними боями в усіх напрямках. І в небі, і на землі! Через шалений опір українців, окупант несе суттєві втрати в авіаційній, броньованій техніці та живій силі! Сьогодні екіпажі тактичної авіації Повітряних Сил традиційно наносили удари по наземних цілях у взаємодії з підрозділами Сухопутних військ та іншими складовими Сил оборони", - сказано в повідомленні.

Також підкреслюється, що ППО збила три російські літаки.

"Протиповітряна оборона сьогодні знищила ще три літаки російських окупантів. У мінус пішли Су-30СМ, Су-34 і Су-25 російських окупантів. Втрати по вертольотах ворога уточнюються", - додали в командуванні ЗС України.

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